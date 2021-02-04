Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Ферганскую область провёл диалог с представителями СМИ, сообщила журналистка Азиза Курбанова у себя в Telegram-канале.

По её словам, общение с журналистами телеканалов «Узбекистан 24», Sevimli TV, Uzreport TV, а также изданий Daryo.uz, Uz24.uz, Darakchi.uz, УзА и других длилось около 15 минут.

«Вы мои соратники, я рассчитываю на вашу помощь. Я вижу вас как силу, которая справедливо рассказывает о наших достижениях и недостатках нашему народу… Я хочу вас попросить об одном: не ленитесь быть в поисках. Не бойтесь доносить [информацию] справедливо. За вами стоит президент. Те времена прошли. Мы не свернём с этого пути. Справедливость, справедливость, справедливость! Только правда. Чем больше правды мы сможем донести, тем больше блага. Да, сегодня вас кто-то не любит, но руководители всё равно будут работать по вашим сообщениям, исправлять [недостатки]… Это приведёт к системной работе. Я желаю удачи в вашей работе», — заявил глава государства.

В послании парламенту 29 декабря Шавкат Мирзиёев заявил СМИ все больше становятся «четвертой властью», освещая не только позитивные изменения в стране, но и поднимая актуальные проблемы. «Конечно, острые и критические материалы не нравятся многим чиновникам на местах, нарушают их спокойное и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова — это требование времени, требование реформ в Узбекистане», — отмечал президент.