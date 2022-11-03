Операторы IP-телевидения Узбекистана с ноября включили в свои пакеты ряд зарубежных телеканалов на разных языках. До этого узбекистанцы в дополнение к отечественным каналам могли смотреть преимущественно российские каналы.
Компания UzDigital TV сообщила о добавлении пяти телеканалов, доступных в Ташкент, Ташкентской и Сырдарьинской областях — BBC World News (Великобритания), CNN International, Bloomberg (США), CGTN (Китай) и TRT Avaz (Турция).
На сайтах компаний IP-телевидения также можно увидеть Fox News, CNBC, SkyNews, France 24, «Беларусь 24» и другие международные телеканалы.
В апреле «Газета.uz» публиковала колонку Комила Джалилова «Пока наши СМИ молчат, иностранные завладевают умами». Общественность неоднократно выражала обеспокоенность огромным влиянием российских телеканалов на аудиторию Узбекистана.
Ахрор Агзамов
Молодцы! Но вот вопрос, там есть Беларусский канал, мягко говоря не CNN по масштабу, почему тогда Украинского нету? Опять кремля испугались?
Ilkhom Dadabaev
Надо ещё обязательно добавить каналы Voice of America и Current Time, они как раз вещают на русском языке. Так появится шанс уменьшить количество ватноголовых зомби