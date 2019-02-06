Президент Шавкат Мирзиёев указом от 5 февраля утвердил концепцию проведения в 2022 году переписи населения в Узбекистане. За годы независимости в стране перепись населения не проводилась. В последний раз она проводилась в 1989 году.

«Достоверная информация о населении Республики Узбекистан и его благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, формирования индикаторов национальных Целей устойчивого развития, изучения процессов размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных исследований», — говорится в указе.

Руководствуясь резолюцией от 10 июня 2015 года «Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года», Организация Объединенных Наций настоятельно призывает государства-члены провести по меньшей мере одну перепись населения и жилищного фонда в рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, учитывая международные и региональные рекомендации, относящиеся к переписи населения и жилищного фонда.

«Произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на численность населения, половозрастную структуру, особенности расселения на территории республики и другие социально-демографические характеристики, существенно ограничивают применение имеющихся данных текущего учета населения», — отмечается в указе президента.

Перепись позволит обеспечить точный подсчет населения, индивидуальный учет и детальное его описание по полу, возрасту, семейному положению, уровню образования, жизни, занятости, национальности, гражданству и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Указом создана республиканская комиссия по оказанию содействия в проведении в 2022 году переписи населения с территориальными комиссиями при Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента.

Комиссия будет координировать взаимодействие между уполномоченным органом по проведению переписи населения и другими органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах, вести контроль за ходом подготовки и проведения переписи, организует привлечение сил на платной основе для проведения переписи, обработку материалов и опубликование ее итогов.

До 1 июля планируется разработать проект закона «О переписи населения», предусматривающий цели, порядок, период и сроки проведения переписи, организацию и проведение переписи на основе современных технологий и методологии, принятых в передовой зарубежной практике, участие в проведении переписи органов государственной власти и управления, юридических и физических лиц, с установлением конкретных механизмов и источников оплаты труда, а также организационно-практические, правовые, экономические и другие меры по реализации итогов переписи.

Ранее председатель Государственного комитета по статистике заявлял о планах провести перепись населения в 2020 году, как и другие страны.