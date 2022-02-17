Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Узбекистану льготного кредита в размере 50 млн долларов, сообщила пресс-служба ВБ.

Финансирование выделяется на реализацию пятилетнего проекта по модернизации национальной системы статистики.

Как ожидается, проект поможет улучшить потенциал Государственного комитета по статистике в области производства и распространения статистической информации в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

Международная ассоциация развития (МАР), входящая в группу ВБ, предоставит вышеупомянутое льготное финансирование правительству Узбекистана по очень низкой процентной ставке, говорится в сообщении. Срок погашения кредита — 30 лет, включая пятилетний льготный период.

Проект, финансируемый Всемирным банком, как ожидается, ускорит развитие человеческого и технологического потенциала Госкомстата в области сбора, обработки и распространения ключевой статистической информации. Наличие соответствующих статистических данных повысит эффективность предоставления различных государственных услуг для граждан и бизнеса, внесёт вклад в рост частного сектора и поможет привлечь больше иностранных инвестиций в Узбекистан, считают в ВБ.

«При техническом содействии Всемирного банка Госкомстат разработал Национальную стратегию развития статистики в 2020—2025 годы, — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли. — Качественные статистические данные помогут дальнейшей трансформации Узбекистана за счёт улучшения процесса принятия политических решений и их реализации на основе достоверной информации о ситуации в различных социально-экономических сферах».

Проект включает в себя несколько ключевых компонентов и мероприятий:

Компонент 1: Институциональная реформа и развитие потенциала Госкомстата. Проект позволит реализовать ряд мероприятий по совершенствованию организационной структуры национальной системы статистики, а также улучшить операционный, управленческий и кадровый потенциал Госкомстата. Будут разработаны, внедрены и реализованы программы профессиональной подготовки для сотрудников Госкомстата, а также учебные программы по статистике для вузов страны.

Компонент 2: Производство статистических данных. Проект поможет устранить пробелы в наиболее значимых статистических данных, обозначенных в Национальной стратегии развития статистики, а также модернизировать процессы их сбора и анализа.

В частности, будут обновлены данные, связанные с системой национальных счетов (применяется для описания и анализа экономической ситуации в стране), системой мониторинга благосостояния населения (например, статистики по вопросам демографии, цен на основные продукты, гендеру, бедности и занятости), а также окружающей средой.

Будут усовершенствованы различные статистические методы, стандарты и регистры. Данный компонент поддержит подготовку и проведение общенациональной переписи населения и жилищного фонда, а также сельскохозяйственной переписи, которые запланированы на 2023 и 2024 годы соответственно. Эти переписи будут проведены впервые после обретения Узбекистаном независимости.

Компонент 3: Улучшение материально-технического обеспечения Госкомстата и распространения статистической информации. Данный компонент профинансирует модернизацию центра Госкомстата по хранению и обработке статистической информации. Проведение закупок информационно-коммуникационного оборудования, систем для оцифровки бумажных архивов, лицензионного программного обеспечения для обработки статистических данных, а также компьютеров и планшетов для сбора и анализа данных, которые будут распределены между сотрудниками центрального аппарата и территориальных подразделений Госкомстата.

Проект также поддержит мероприятия по переходу Госкомстата от бумажного оборота к сбору и распространению данных на электронных носителях. Также будет налажен выпуск статистического ежегодника и отчётов с различного рода статистической информацией по отраслям. Будут осуществляться работы по развитию официального сайта Госкомстата и различных баз данных, размещённых на его платформе.