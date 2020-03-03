Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на втором пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О переписи населения», создав законодательную основу для проведения переписи населения в 2022 году.

Сбор персональных данных о населении проводится путем опроса респондентов и заполнения переписных листов при обходе жилых и других помещений, в которых они проживают (пребывают), либо в специальных помещениях, предоставляемых для этих целей органами исполнительной власти на местах. Данные также могут собираться с использованием информационных технологий.

Опрос респондентов проводится на государственном языке. Респонденты, не владеющие госязыком, могут опрашиваться на родном языке или свободно выбранном языке общения.

В случае отказа респондента отвечать на вопросы переписного листа, переписной лист заполняется на основе данных, имеющихся в органах самоуправления граждан или органах госвласти на местах, отмечается в документе.

Как сообщил корреспондент «Газеты.uz», сенатор Анна Добрых спросила, не станет ли перепись населения вмешательством в частную жизнь человека. Министр юстиции Русланбек Давлетов подчеркнул, что согласно статье 10 закона, персональные данные переписи населения являются конфиденциальными, не подлежат раскрытию и распространению без согласия респондента.

Согласно закону, программой переписи населения является перечень вопросов, по которым осуществляется сбор персональных данных. Программа переписи населения содержит следующие вопросы:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

возраст;

пол;

национальность;

гражданство;

место жительства (место пребывания);

владение языками;

образование;

состояние в браке;

количество детей;

состав домохозяйства;

жилищные условия;

занятость;

источники средств к существованию;

миграция.

По решению Кабинета Министров в программу переписи населения могут быть дополнительно включены и другие вопросы.

Не допускается включение вопросов, ответы на которые могут содержать информацию, относящуюся к государственным секретам, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, нарушающую права, свободы и законные интересы человека и гражданина.

Председатель Государственного комитета по статистике Баходир Бегалов сообщил, что для проведения переписи привлекут свыше 150 тысяч работников.

«За 30 лет эта процедура (перепись населения — ред.) в Узбекистане не проводилась. У нас нет опыта, но несмотря на это, мы начали работы в прошлом году… На это потребуются большие финансовые средства и рабочая сила — свыше 150 тысяч человек. В 2021 году состоится пробная перепись населения в двух районах республики, а после проведения полной переписи в 2022 году понадобится еще два года на обработку [данных]. И к концу 2024 года мы объявим результаты мировой общественности», — заявил он.

Ранее он отмечал, что на одного жителя страны процедура переписи требует 3−4 доллара. Сегодня численность населения Узбекистана превысила 34 млн человек.

Сенатор Фармон Тошев предложил включить в программу переписи вопросы о потребностях и проблемах лиц с инвалидностью. Баходир Бегалов заявил, что каждый вопрос требует «определенных финансовых средств».

«Мы не знаем, как определять инвалидность человека. Это определяют [специалисты]. В практике многих государств эти вопросы [об инвалидности] не включены в переписной лист. Мы предложили пока не включать их и считаем, что этим должны заниматься специалисты, специальные структуры», — заявил глава Госкомстата.

Председатель Сената Танзила Нарбаева ответила, что показать в структуре населения лиц с инвалидностью важно, и рекомендовала Госкомстату изучить опыт других стран, где вопросы об инвалидности включались в переписные листы.

Ранее автор «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов писал, что оценить социально-экономическое положение детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане возможно, включив вопросы об инвалидности в предстоящую перепись населения, и объяснял, как сделать это правильно.