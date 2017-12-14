Государственный комитет по статистике намерен в 2020 году провести перепись населения Узбекистана. Об этом на заседании Международного пресс-клуба (МПК) в четверг заявил председатель комитета Баходир Бегалов. В последний раз перепись населения в республике проводилась в 1989 году.

«Во всем мире намечается проведение переписи в 2020 году. Мы в этом направлении работаем. Это трудоемкий процесс и достаточно дорогой. Исходя из зарубежного опыта, на одного жителя страны процедура переписи требует 3−4 доллара США. Перед тем как провести перепись, нужно обдумать, насколько это эффективно и какой результат это даст», — сказал он.

По данным на конец сентября численность постоянного населения Узбекистана составляет 32.5 миллиона человек.

На заседании МПК 29 ноября заместитель председателя Госкомстата по социальной статистике Махмуджон Зиядуллаев отмечал, что Узбекистан будет проводить перепись населения раз в 10 лет.