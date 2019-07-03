В 2022 году планируется провести первую в истории независимого Узбекистана всеобъемлющую перепись населения. Соответствующие ведомства совместно с международными организациями ведут подготовку к проведению переписи согласно февральскому указу президента. До 1 июля должны разработать законопроект «О переписи населения», обговаривающий цели, порядок, сроки, методологию, финансирование, а также другие организационно-практические меры.

Как было отмечено в указе президента о концепции переписи, достоверная статистическая информация об уязвимых слоях населения, в том числе о людях с инвалидностью, является необходимой основой для реализации эффективной социальной политики и служит базой для проведения научных исследований в сфере социальной защиты.

До сих пор нашим основным источником информации об инвалидности являются административные данные врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) о количестве зарегистрированных получателей пенсий и социальных пособий по инвалидности. Такой подход к оценке распространенности инвалидности может быть ошибочным в силу заявительного принципа учета, бюрократии и возможной коррупции в системе, выявления лишь «достойных» кандидатов на получение пособий, медикализации инвалидности и прочих факторов, подробно рассмотренных автором ранее.

Сколько людей с инвалидностью на самом деле?

По данным доклада Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) за 2015 год лишь 1,3% населения Узбекистана составляли люди с инвалидностью, что является наименьшим показателем среди других стран постсоветского пространства. Источником данных в докладе ЭСКАТО указан Отдел анализа и мониторинга мер по социальной защите населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Узбекистана (ныне Министерство занятости и трудовых отношений).





Источник: Краткий обзор инвалидности 2015: улучшение перспектив трудоустройства инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если сравнивать нас с Казахстаном, то там при численности населения в почти два раза меньше численность людей с инвалидностью составляет 674,2 тысячи человек, в то время как у нас их официально зарегистрировано 650,3 тысячи человек. За последние пять лет количество людей с инвалидностью в Казахстане увеличилось на 7,5%, а у нас их число постепенно сокращается, судя по официальной статистике.

Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков, высказываясь о такой статистической аномалии, делает выводы:

«Одно из двух: или у нас своевременно выявляют инвалидность, проводят эффективную профилактику и медицинскую реабилитацию на более высоком уровне, чем в соседнем Казахстане, или же смертность среди людей с инвалидностью крайне высокая. Однако поверить, что у нас лучшая медицина и что можно всех поголовно реабилитировать и сделать „здоровыми“ — очень сложно».

Международные организации, особенно структуры ООН подозрительно относятся к статистической распространенности инвалидности меньше 10%, потому что, по данным Всемирного доклада об инвалидности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 15% мирового населения имеет какие-либо формы инвалидности. Почему же тогда столь велика разница в распространённости инвалидности даже среди стран, более или менее похожих системой социальной защиты и учета инвалидности?

ВТЭК в противовес МКФ

Как было сказано ранее, основные статистические данные о детях и взрослых с наиболее серьезными формами ограничений функций организма поступают из ВТЭК, которые регулярно осуществляют освидетельствование в целях официального признания у человека инвалидности.

В процессе медико-социальной экспертизы ВТЭК делает основной упор на обследование всего организма человека для установления потери здоровья и работоспособности. В итоге выдается заключение об установлении группы инвалидности и рекомендация о возможных видах трудовой деятельности и условий труда, потребностей в постороннем уходе, соответствующего вида лечения и социальной защиты.

Существующая система регистрации инвалидности учитывает только медицинские аспекты инвалидности и приравнивает ее к ограничению жизнедеятельности и трудоспособности, возникающему вследствие физических, умственных, психических или сенсорных нарушений. Однако, фокусируясь только на организме человека с сугубо медицинской точки зрения, мы забываем о многих социальных аспектах инвалидности, которые также влияют на функционирование человека.

В зарубежной практике уже давно применяется более широкое биопсихосоциальное понимание инвалидности согласно Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), разработанной ВОЗ в 2001 году. МКФ определяет инвалидность как:

«Общий термин, относящийся ко всем нарушениям, ограничениям активности и ограничениям возможности участия. Он обозначает негативные аспекты взаимодействия между индивидом (с изменениями здоровья) и факторами контекста данного индивида (факторы окружающей среды и личностные факторы)».





Источник: МКФ, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 год.

В МКФ существуют три уровня: организм — человек — общество. То есть инвалидность может возникать на одном или более из этих уровней. Например, если бы Ташкент был спроектирован с учетом доступности и разумных приспособлений для всех категорий людей с инвалидностью, то они бы не были бы «инвалидами» и могли бы независимо передвигаться по городу и участвовать в общественной жизни. Таким образом, по МКФ:

«Инвалидность уже не атрибут индивида, а комплексное сочетание условий, многие из которых сформированы социальным окружением».

Тем не менее, наша система регистрации инвалидности фокусируется только на первом уровне — явных функциях и структурах организма, которые, как считает ВТЭК, вызывают ограничения активности и участия. При этом не учитываются контекстуальные и личностные факторы, которые также не могут не оказывать влияние на ограничение жизнедеятельности человека.

Более того, как недавно отметили депутаты Олий Мажлиса, из-за излишней волокиты, необходимости большого количества документов, нехватки койко-мест в медучреждениях, а также отсутствия материальных возможностей для оформления инвалидности, многие лица остаются без группы инвалидности. А лица, не оформившие группу инвалидности, не включаются в статистику и остаются невидимыми для учреждений, ответственных за их социальную поддержку.

Переход от медицинского к биопсихосоциальному пониманию инвалидности существенно поменяет определение и методологию измерения, а также процедуру учета инвалидности, что подтолкнет к кардинальным реформам социальной политики в отношении детей и взрослых с инвалидностью в сторону инклюзии и создания доступной среды с учетом универсального дизайна, а не только на медицинскую реабилитацию и восстановление утраченных функций организма.

Что может дать нам перепись?

Информация, полученная в рамках переписи, должна основываться на более широком определении инвалидности МКФ. Было бы целесообразно сфокусироваться на трех основных аспектах МКФ — структура и функции организма, активность и участие. Остальные составляющие МКФ могут быть включены в последующие обследования домохозяйств в то время, как данные переписи могут послужить хорошей первоначальной базой для будущих исследований.

Как отмечается в издании ООН «Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда», в странах, где не проводились специальные выборочные обследования населения по вопросам инвалидности, перепись может стать основным источником данных о распространенности инвалидности и функционирования. Данные переписи могут дополнить административные данные ВТЭК о получателях пособий по инвалидности с наиболее серьезными формами инвалидности.

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, статистика инвалидности должна основываться на административных данных, сплошных (переписях) и выборочных обследованиях.

К примеру, в Великобритании административные данные собираются, публикуются, но мало используются для оценки распространенности инвалидности. Для измерения показателей инвалидности англичане включают специальные вопросы о функциональном статусе в перепись населения. Кроме того, они регулярно проводят специальные выборочные опросы — Family Resources Survey и Life Opportunities Survey.

До недавнего времени специальные выборочные обследования населения по вопросам инвалидности в нашей стране не проводились. Исключением послужило национальное обследование 4000 домохозяйств «Слушая граждан Узбекистана», проведенное в мае-июне 2018 года при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ в Узбекистане. В рамках данного обследования был включен краткий набор вопросов по инвалидности, разработанный Вашингтонской группой ООН по статистике инвалидности.

Набор Вашингтонской группы включает всего шесть стандартных и простых вопросов для оценки степени функционирования людей в повседневной жизни:

Имеет ли человек трудности со зрением, даже если носит очки? Имеет ли человек трудности со слухом, даже если используется слуховой аппарат? Имеет ли человек какие-либо трудности при ходьбе или восхождении? Имеет ли человек трудности с запоминанием или с концентрацией? Имеет ли человек трудности с самообслуживанием, такие как купание или одевание? Имеет ли человек трудности при общении, например, понимание или быть понятым?

Для ответа на каждый их этих вопросов предлагается четыре стандартных варианта ответа:

Нет, никаких трудностей Да, некоторые трудности Да, много трудностей Не могу сделать вообще

Результаты обследования «Слушая граждан Узбекистана» показали, что около 13,5% опрошенного населения в возрасте от 3 лет и старше имеют «некоторые трудности» хотя бы в одной из шести функциональных способностей. 3,5% опрошенных ответили, что сталкиваются с «многими трудностями» хотя бы в одном из шести вопросов. Если сравнить с административным данными о количестве граждан-получателей социальных пособий по инвалидности — лишь менее 2% населения официально имеют статус инвалидности.

Если в перепись 2022 включить единственный вопрос — о получении пенсии по инвалидности, то полученные данные не будут показывать реальное положение дел. В перепись необходимо включить рекомендуемый перечень вопросов Вашингтонской группы, который соответствует концепции МКФ поможет реально оценить степень инвалидизации населения. Включение данного набора вопросов в перепись также позволит проанализировать социально-экономическое положение людей с инвалидностью по разным сферам — образование, трудоустройство, здравоохранение и другое.

Перепись о нас без нас?

В распоряжении президента Шавката Мирзиеева от 1 августа 2017 года отмечалось, что в республике отсутствует комплексная система учета инвалидов, что препятствует осуществлению мониторинга за социальным положением инвалидов. Это отразилось в последующем указе президента от 1 декабря 2017 года, когда на Госкомстат и профильные министерства, ведомства, общества людей с инвалидностью совместно с ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА была возложена ответственность за создание полноценной системы статистического учета различных сфер жизнедеятельности людей с инвалидностью.

Именно формат переписи населения является хорошей возможностью для создания такой всеобъемлющей системы учета демографических и социальных характеристик граждан с различными формами инвалидности. Административные данные дают сухую информацию о количестве получателей пособий, учащихся специализированных учебных заведений или постояльцев детских домов и затрудняют определение необходимых направлений эффективной политики в сфере их социальной защиты.

Недостаточно знать ответ лишь на вопрос: «Сколько зарегистрированных людей с инвалидностью?». Важно получить ответы на вопросы: «Кто, как и с какими барьерами сталкивается в своей повседневной жизни?» Только получив и проанализировав такие данные, мы можем выяснить, на какой стадии находится процесс включения (инклюзии) людей с инвалидностью в наше общество.

Однако даже на стадии подготовки к переписи населения 2022, общественные организации людей с инвалидностью не привлекаются к обсуждению и процессу принятия решений. На круглый стол, организованный 31 мая совместно с Государственным комитетом по статистике, Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) с привлечением международных экспертов, представители общественных организаций лиц с инвалидностью не были приглашены.

Почему важно включить вопросы по инвалидности в перепись?

Включение блока вопросов по инвалидности и данные, полученные в результате переписи, необходимы для планирования социальных программ и услуг в сфере реабилитации, мониторинга различных аспектов инвалидности в стране, а также оценки эффективности реализуемых государственных программ по обеспечению доступного жилья, достойных рабочих мест, транспорта, разумных приспособлений, доступной окружающей среды и т. д.

Например, такие данные могли бы содействовать имплементации закона «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения», который также обязывает выявлять и проводить регулярный учет лиц, нуждающихся в таких услугах. Такие данные также могли бы использоваться в целях международного сопоставления показателей распространенности инвалидности.

Международно сопоставимые данные об инвалидности необходимы для измерения и мониторинга прогресса в достижении повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Инвалидность включена в пять Целей устойчивого развития — качественное образование, достойная работа и экономический роста, уменьшение неравенства, создания устойчивых городов и населенных пунктов, а также партнерства в интересах устойчивого развития. Последняя цель №17 обязывает государства-участников:

«К 2020 году усилить поддержку в целях наращивания потенциала развивающихся стран… с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий».

Что не менее важно, основой для контроля и реализации принципов Конвенции ООН о правах инвалидов является надлежащий сбор дезагрегированной статистической и исследовательской информации об инвалидности.

Узбекистан в ближайшем будущем ратифицирует Конвенцию, и нам нужно уже сейчас задуматься о создании полноценной и обновляемой базы данных о людях с инвалидностью, их степени функционирования и различных демографических и социально-экономических характеристик.

Наконец, такие данные помогли бы исследователям в осуществлении академического анализа накопившихся проблем в сфере социальной поддержки детей и взрослых с инвалидностью, а также оценки неравенства возможностей для их полноценного участия в жизни общества. Достижение всех поставленных целей по комплексному учету и сбору данных представляется наиболее возможным в рамках предстоящей переписи населения, а также специальных выборочных обследований.

Следуя принципу ООН «Никого не оставить за бортом», в процессе социально-экономического развития мы не должны оставлять людей с инвалидностью «за бортом» переписи и должны посчитать их надлежащим образом.

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