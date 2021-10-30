С 1 по 5 ноября в Узбекистане пройдёт пробная онлайн-перепись населения. Принять участие в ней через сайт census.stat.uz могут граждане Узбекистана, проживающие как внутри страны, так и за рубежом, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Онлайн-перепись проводится в рамках подготовки к полной переписи населения Узбекистана, запланированной на 1−25 ноября 2023 года. В эти же даты в текущем году пробная перепись охватит Яшнабадский район Ташкента, Ходжаабадский район Андижанской области, Юкоричирчикский район Ташкентской области и город Хиву Хорезмской области.

Как мы писали ранее, после онлайн-переписи 11−22 ноября состоится перепись населения указанных выше регионов путём подомового обхода, а 23−25 ноября — контрольное наблюдение, которое выборочно охватит 10% адресов на каждом участке.

Первая перепись населения на территории Узбекистана была проведена в 1897 году, население тогда составляло 3,9 миллиона человек. Предстоящая перепись будет первой после провозглашения страной независимости. Последний раз она проводилась в 1989 году.

Указом президента от 5 февраля 2019 года было запланировано провести перепись в 2022 году. Однако в связи с пандемией коронавируса и необходимостью тщательной подготовки к процессу перепись была перенесена на 2023 год.

Согласно закону о переписи населения, она должна проводиться не реже раза в 10 лет. Цель переписи — получение достоверной и объективной информации о состоянии и динамике развития структуры населения, необходимой для определения и реализации приоритетных направлений государственной политики в области социально-экономического и общественно-политического развития страны. Персональные данные переписи населения являются конфиденциальными, не подлежат раскрытию и распространению без согласия респондента.

Список вопросов переписи (на узбекском языке)