Срок проведения переписи населения Узбекистана перенесён с 2022 года на 2023 год. Это предусмотрено постановлением правительства от 11 ноября, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Решение принято с учётом, что «это первая перепись в стране за годы независимости, а также в целях тщательной подготовки и качественного проведения переписи».

«Перепись населения считается широкомасштабным, трудоёмким и дорогостоящим мероприятием, которое требует 2−3 лет подготовительных работ», — говорится в сообщении.

В комитете также отметили, что многие страны сегодня переносят перепись населения на более поздние сроки из-за пандемии COVID-19. В качестве примера Госкомстат привел Россию, Казахстан и Армению, которые перенесли перепись с 2020 года на 2021 год.

Указом президента от 5 февраля 2019 года был установлен срок проведения переписи населения в 2022 году. Проектом государственного бюджета на 2021 год предусматривалось выделить Госкомстату 80 млрд сумов на реализацию проект пилотного проекта по переписи населения.