К подготовке переписи населения Узбекистана в 2022 году Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) привлек международных экспертов. Они выявили проблемные области и участвовали в разработке нормативно-правовой базы. Результаты совместной с Государственным комитетом по статистике работы ,были представлены на круглом столе 31 мая, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В феврале президент Узбекистана утвердил концепцию проведения переписи населения в 2022 году. Перепись будет первой с момента провозглашения страной независимости. В последний раз она проводилась в 1989 году.

Проект закона о переписи населения уже разработан и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства, сообщил на круглом столе начальник управления по демографии и рынка труда Госкомстата Бекзод Шодиев.

Совместно с Госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру разрабатываются картографические материалы и создаются проекты вопросников. Главным вопросом является определение метода проведения переписи.

«Подготовку к переписи необходимо проводить уже сейчас, и ЮНФПА обеспокоена длительным рассмотрением финансовой поддержки Узбекистану», — отметила программный специалист по народонаселению и развитию Субрегионального офиса ЮНФПА Гульнара Кадыркулова.

Было предложено создать донорско-координационный совет по подготовке и проведению переписи в составе представителей международных организаций и министерств и ведомств Узбекистана.

«ЮНФПА подготовил глобальную цель по помощи в проведении переписи. Поддержка направлена на усиление статистического потенциала по производству, анализу и распространению эффективных и дезагрегированных данных, которые прояснят реальную ситуацию об уязвимых группах и непропорциональном развитии регионов», — добавила Гульнара Кадыркулова.

План переписи разработан при поддержке международного эксперта ЮНФПА Галины Щербаковой. По ее мнению, несмотря на одномоментность проведения переписи, значительная работа должна быть проведена на подготовительном этапе и после проведения переписи по подведению итогов.

По словам эксперта, подготовительные работы по проведению переписи взаимосвязаны друг с другом. Результат одного направления работы ложится в основу создания другого направления. Проект календарного плана необходимо в ближайшем будущем представить на рассмотрение республиканской комиссии.

Для выполнения задач требуется значительный кадровый потенциал, который сейчас недостаточен. Необходимо срочно создать специальное подразделение в Госкомстате, считает эксперт.

По ее мнению, вопросы и принципы поиска и привлечения временного переписного персонала, его обучения, трудоустройства, нагрузки и оплаты труда должны быть закреплены на уровне нормативно-правовых актов.

«Особенность переписи состоит в том, что многие не знают, как проводится перепись, на каких методологических принципах она строится, для чего она нужна. За 30 лет мы утратили азы проведения переписи. За это время изменились технологии проведения, подходы, масштабы и культура», — сказал научный сотрудник Центра экономического анализа Вячеслав Голышев.

Особое внимание Галина Щербакова уделила информационно-разъяснительной работе среди населения и дальнейшей популяризации итогов.

«С точки зрения подготовки переписи — это главное направление. Поскольку население 30 лет жило без переписи, сейчас необходимо донести до каждого, что участие в переписи — это долг. Должны быть привлечены специалисты в области работы с общественностью, СМИ», — подчеркнула она.

ЮНФПА будет выступать за наем главного технического советника по переписи, сообщила Гульнара Кадыркулова.

«Совмещать выполнение задач, поставленных руководством страны, с текущей работой невозможно. Необходимо глубоко и усердно изучать международные рекомендации по принципам подготовки проведения переписи. Изучать документы, подготовленные в результате проведения переписей населения национальными статистическими службами других государств. Это необходимо решать очень-очень срочно», — подчеркнула Галина Щербакова.

Перепись населения требует выделения средств, значительно превышающих годовые текущие бюджеты на работу статистики. Разработка программы переписи — очень сложный вопрос в случае Узбекистана, когда не были проведены предыдущие раунды. Все органы власти хотят включить свой блок вопросов, рассказала эксперт.

«По моему опыту: нельзя охватить необъятное. Необходимо найти ту золотую середину, которая затем позволит проводить выборочно более углубленные исследования для получения более точной и подробной информации. Каждый вопрос — это деньги», — сказала начальник Управления социально-демографической статистики Межгосударственного статистического комитета СНГ Ирина Збарская.

Для уточнения организационных вопросов, определения сроков проведения переписи, утверждения программы переписи и технологии обработки информации должна создаваться нормативная база.

Одним из важнейших этапов подготовительного периода является наличие базы адресов и картографического материала, без которых переписное районирование будет невозможно.

«Для сбора этой информации необходимо проведение границ районов, наличие аншлагов и номерных знаков на домах. Каждый дом, нанесенный на карту, должен быть включен в тот или иной счетный участок для обязательной полноты учета населения. Необходимо подумать об организации переписи специальных контингентов населения, проживающих на территориях с ограниченным доступом», — отметила Галина Щербакова.

Требуется также собрать информацию об ориентировочной численности населения, проживающей по месту регистрации. Адресная база и ориентировочная численность населения лягут в основу организационного плана.

«Нужно утвердить такой переписной лист, который позволит сравнить собранную информацию в динамике с данными переписи 1989 года. Статистики должны четко представлять, какие категории населения они переписывают. Требуется определить язык или языки, на котором будет проведена перепись. Все расходы зависят именно от принятого решения. И это решение необходимо принять в текущем году», — заявила Галина Щербакова.

Согласно международным принципам и опыту других стран, за два года до основной переписи населения производится пробная перепись. Это позволит выявить ошибки, доработать документацию, правовую основу и принципы до начала основной переписи.

Параллельно требуется подготовка к итогам переписи населения. Требуется разработать и опубликовать базу данных, с которыми смогут работать пользователи по различным запросам.

«Предстоит совершить большую работу по экономическому описанию, правильности формирования показателей. Необходима популяризация итогов, чтобы пользователи понимали, что они могут получить в результате проведения переписи. И это нужно делать сейчас», — подытожила эксперт.

Перепись населения — исходная база для решения всех политических и социально-экономических проблем каждой страны, говорилось на мероприятии. Она является основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных программ по развитию, фундаментом для создания новых рабочих мест и использования трудовых ресурсов.

Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер отметила, что данные переписи населения могут быть использованы для науки, политики и бизнеса. Элементы, связанные с населением, присутствуют примерно в 40% индикаторов Целей устойчивого развития ООН.