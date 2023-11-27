Три женщины-врача задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении детей в Узбекистане после приёма препарата йода «Антиструмин».

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана, 7 ноября решением Яшнабадского районного суда заключены под стражу и помещены в следственный изолятор заместитель директора по лечебной работе, доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Министерства здравоохранения Феруза Хайдарова и заведующая лабораторией этого центра, старший научный сотрудник, главный детский эндокринолог Минздрава Насиба Алимова.

16 ноября под стражу взята бывший начальник управления Минздрава по регулированию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования и координации благотворительной помощи Хилола Ганиева.

Против всех трёх женщин возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), и части 1 статьи 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса.

Меру пресечения в виде заключения под стражу запросил заместитель генерального прокурора, отметили в Верховном суде.

«Одна из них — пенсионер, другая — единственный кормилец». Обращение Ассоциации врачей

Ассоциация врачей Узбекистана выступила с обращением к президенту по факту задержания трёх женщин-врачей. Публикуем текст полностью:

«Уважаемый Шавкат Миромонович,

Генеральная прокуратура ведёт предварительные следственные действия по факту массового отравления детей от препарата йода в республике.

В рамках этого уголовного дела трое врачей, женщин-учёных, докторов наук, которые многие годы успешно работают в системе Министерства здравоохранения (Ф. Хайдарова, Н. Алимова, Х. Ганиева) заключены под стражу в качестве меры пресечения.

Основной причиной их заключения под стражу называется то, что они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьёй 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты).

Услышав эту новость, мы обратились к независимым юристам и получили от них следующее заключение. «Согласно кодексу, виновный может быть привлечён к ответственности по вышеуказанной статье только в случае хищения путём присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении». Однако бюджетные средства, выделенные на препарат йода, не были вверены женщинам-учёным, чьи фамилии были упомянуты выше, и не находились в их распоряжении. Потому что Министерство здравоохранения является прямым распределителем этих средств.

Профессор Ф. Хайдарова — главный эндокринолог республики, много лет эффективно работающая в сфере подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Она считается одним из самых видных эндокринологов нашей республики и уже почти 40 лет вносит вклад в обеспечение здоровья населения.

Главный детский эндокринолог республики Н. Алимова и Х. Ганиева, ранее работавшая проректором Фармацевтического института, также являются сотрудниками, которые много служили нашему народу в сфере образования и здравоохранения.

Кроме того, Ф. Хайдарова является пенсионеркой (61 год), а у Х. Ганиева — единственный кормилец (муж умер) своего ребёнка, которому не исполнилось 13 лет.

Медицинские работники восприняли очень болезненно новость о заключении под стражу этих учёных, женщин-врачей. Медицинское сообщество имеет безграничное доверие к вашей политике, справедливости и патриотизму.

Мы объясняем всем врачам, что справедливость в этом случае обязательно восторжествует. Ассоциация врачей Узбекистана поддерживает мнение о том, что должно быть проведено полное и всестороннее беспристрастное расследование этого уголовного дела и виновные должны понести наказание в соответствии со своими действиями.

В то же время, поскольку за последние 20−25 лет не было случаев, чтобы медицинские работы скрывались от следствия и суда, мы считаем, что расследование может быть проведено в полном объёме, даже если в отношении врачей изберут другую меру пресечения.

Уважаемый Шавкат Миромонович, просим Вас оказать практическую помощь в решении вопроса о проведении следствия с избранием более мягкой меры пресечения в отношении наших женщин-врачей и учёных!

Мы, Ассоциация врачей Узбекистана, полностью гарантируем, что эти женщины ответят на все вопросы, не мешая расследованию. Мы надеемся, что вы узнаете об этой ситуации и поможете найти положительное решение.

Предыстория

Постановлением президента Узбекистана от 10 ноября 2020 года (ПП-4887) предусмотрено бесплатное обеспечение препаратами йода — беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте 3−15 лет.

Приказом министра здравоохранения с 1 июля 2022 года было предусмотрено выделение из республиканского бюджета 6,7 млрд сумов на бесплатное обеспечение препаратами йода беременных женщин и кормящих матерей, а также детей, в 2023 году — 15,3 млрд сумов.





Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова 4 февраля 2023 года своим приказом утвердила дозировку «Антиструмина» в вышеуказанных объёмах.

С 20 сентября 2023 года во всех школах и детсадах стартовала новая программа йодизации — по средам детям начали выдавать таблетки йода в профилактической дозе, чтобы защитить их от йододефицита, уровень которого в Узбекистане высок. После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области (позже сообщили о недомогании у 450 детей), Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввёл запрет на использование отечественного препарата «Антиструмин» №100 до завершения расследования. Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Через несколько дней после происшествия Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что это может быть ОРВИ. В ноябре министр здравоохранения Амрилло Иноятов признал, что массовое отравление детей было вызвано передозировкой препарата йода «Антиструмин». По его словам, сейчас сотрудники, связанные с этим фактом, начинают отвечать перед законом.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщала Генеральная прокуратура. На заводе Samo, где выпускается препарат, началась проверка.

«Газета.uz» провела расследование и выяснила, что Минздрав Узбекистана в 2022—2023 годах приобрёл 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» (йодид калия) почти на 22 млрд сумов у компании Samo без тендера. В 2022 году препарат закупался по 5500 сумов за упаковку, в этом году — по 6500 сумов. В рознице его продавали по 3000 сумов.

Мы также выяснили, что Нодир Юнусов, бывший соучредитель фармкомпании Samo, производящей таблетки «Антиструмин», находится в розыске в США. На фоне скандала с препаратом йода он вышел из состава учредителей многих связанных компаний.