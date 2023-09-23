За два дня в Наманганской области с жалобами на здоровье в больницы поступло 450 детей, больше всего — 306 -в Чустском районе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова, передаёт «Дарё».

Республиканская рабочая группа по расследованию ситуации, которую она возглавляет, сообщила, что 143 детей уже выздоровели. Среди заболевших нет детей в тяжёлом состоянии или попавших в реанимацию, подчёркивают официальные лица.

Накануне сообщалось о госпитализации в Чустском районе 69 воспитанников 9 детсадов и 2 школьников. У них наблюдалось повышение температуры тела, диарея, боли в животе. Родители детей подозревали, что причиной стал приём «Антиструмина» №100 (йодид калия) в рамках общенациональной кампании по йодизации детей, стартовавшей на этой неделе.

Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Минздрав в пятницу запретил использование этого препарата отечественного производства по всей стране до завершения расследования.

По словам Эльмиры Баситхановой, основными подозрениями были отравление пищей или побочные действия лекарства. Однако «на данный момент эти подозрения не подтверждены».

«Потому что отравление лекарством можно подтвердить сразу. Отравление пищей можно увидеть по оперативным анализам. Сейчас основное наше подозрение связано с острой респираторной вирусной инфекцией», — сообщила замминистра.

Она сообщила, что около 20 детей, поступивших в больницы, не принимали препарат йода. У 2 детей из 46, которые сдали ПЦР-тест, выявлены симптом ковида.

Фото: Асилбек Абдувалиев / Daryo.

Эльмира Баситханова сказала, что к проекту по борьбе с нехваткой йода среди детей подготовка велась в тчение года. Выбранный препарат имеет международный сертификат. На данный момент препарат получили 6,5 миллиона детей 3−15 лет, отметила она.

«В семье, где два ребёнка принимали лекарство, у одного есть симптомы болезни, другой здоров. Кроме того, препарат распространялся по всем регионам одинаково — и в Ташкенте, и в Намангане. Специалисты сейчас тщательно изучают полученные у детей анализы, ещё через три-четыре дня мы сможем сделать заключение», — сообщила замминистра.

«Дарё» отмечает, что в Папском районе этой же области выявлено 118 заболевших детей, в Намангане и Наманганском районе — по 8, в Янгикурганском — 6, в Янгинаманганском — 4.