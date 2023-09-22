Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов в пятницу посетил отделение токсикологии областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба хокимията, здесь госпитализировано 12 детей.

Сообщается, что у них наблюдались «побочные действия от лекарственного средства». Врач отделения токсикологии Муроджон Имомбердиев подтвердил, что дети принимали «Антиструмин» (йодид калия) — после приёма этого же препарата в Наманганской области было госпитализировано более 70 детей.





«Общее состояние детей улучшается. По достоверной информации врачей, у пациентов нет какого-либо серьёзного или опасного для жизни состояния», — говорится в сообщении.

Накануне в Наманганской области после приёма препарата «Антиструмин» №100 (йодида калия) отечественного производства было госпитализировано более 70 детей. Минздрав запретил использование препарата до завершения расследования.

С этой недели по всему Узбекистану была запущена программа еженедельной йодизации детей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев «глубоко встревожен» ситуацией, связанной с отравлением детей в Чустском районе, сообщил его пресс-секретарь. Глава государства регулярно получает доклад о ситуации и поручил ответственным лицам взять её под особый контроль.