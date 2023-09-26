Министерство здравоохранения Узбекистана приобрело 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» (йодид калия) у отечественного производителя Samo без тендера. Это выяснила «Газета.uz», изучив данные портала государственных закупок.

24 марта 2022 года Министерство здравоохранения на своём сайте в разделе о тендерах сообщило, что в лице рабочего органа O’zmedimpex планирует закупить йодид калия 1 мг (0,001 г.) в количестве 120 миллионов таблеток. Поставщиков просили направить коммерческое предложение для проведения предварительной технической квалификации товаров и определения бюджета закупки. В условиях указано, что на первичной упаковке должно быть написано «не подлежит продаже».

30 мая того же года O’zmedimpex заключил прямой договор поставки с фармацевтическим предприятием Samo на поставку 1,2 миллиона упаковок «Антиструмина» на 6,6 млрд сумов. Одна упаковка оценена в 5500 сумов.

В апреле 2023 года Минздрав вновь объявил закупку йодида калия. Министерство сообщило, что имеет потребность в 3,54 миллиона упаковках (по 100 штук) препарата и закупает 2,35 миллиона упаковок. Стартовая цена установлена в 6500 сумов (для импортёров — 1 доллар), бюджет — 15,27 млрд сумов.

4 мая O’zmedimpex снова подписал договор с Samo на 15,27 млрд сумов с объёмом поставки в 2,35 миллиона упаковок (по 6500 сумов за упаковку). В протоколе закупочной комиссии отмечается, что коммерческое предложение поступило только от одной компании — Samo.

Таким образом, общая сумма закупа у Samo 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» составила 21,875 млрд сумов.

Скриншот сайта med24.uz.



Как отмечено выше, в 2022 году препарат закупался по 5500 сумов за упаковку, в этом году — по 6600 сумов. В аптеках его продавали по розничной цене 3000 сумов (на сайтах med24.uz и apteka.uz была указана эта цена, позже она была удалена), что в 1,8−2,2 раза дешевле (оптовая цена должна быть ещё ниже).

«Газета.uz» позвонила в аптеку «Фарзона Фарм Про» в Ташкенте, где продавался «Антиструмин» от Samo, и получила подтверждение, что он реализовывался по цене 3000 сумов, но на данный момент его в наличии нет.

В O’zmedimpex отметили, что при покупке йодида калия был открытый отбор, в рамках которого Министерство здравоохранения оценивало поступившие предложения (напомним, что поступило только одно предложение от Samo).

В лотах указано, что в рамках постановления президента Узбекистана от 27 сентября 2018 года в перечень товаров, которые закупают госзаказчиками по прямым договорам, входят лекарства и изделия медназначения по перечню, утверждаемому Минздравом по согласованию с уполномоченным органом в области госзакупок. Этот список в открытом доступе найти не удалось.

Госпитализация детей

21 сентября стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области (позже было сообщено о недомогании у 450 детей). Родители заявили, что это связано с приёмом «Антиструмина».

С 22 сентября Минздрав ввёл запрет на использование таблеток «Антиструмин» №100 производства компании Samo до завершения расследования. Хокимият Андижанской области также сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Однако позже замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.

Корреспондент «Газеты.uz» в воскресенье был в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте, в отделение токсикологии которого поступили десятки детей (репортаж). Родители сообщили, что дети заболели после приёма препарата йода. Врачи отрицали связь недомогания с лекарством.

По факту госпитализации детей было возбуждено уголовное дело, сообщила Генеральная прокуратура. В понедельник стало известно, что на заводе, где выпускается препарат, началась проверка.

Пресс-служба президента ранее сообщила, что глава государства «глубоко встревожен» ситуацией, связанной с госпитализацией детей. По поручению главы государства Наманганскую область посетила помощник президента Саида Мирзиёева.