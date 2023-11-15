Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов во время отчёта перед Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 ноября прокомментировал массовое отравление детей на фоне принятия препарата йода «Антиструмин». Он признал, что отравление было вызвано передозировкой.

«Что касается недавнего случая с „Антиструмином“. Министерство на 100% признаёт, что была передозировка. Сейчас все ответственные сотрудники, связанные с этим фактом, с этим процессом, начинают отвечать и обязательно ответят перед законом. Поэтому я как министр лично беру на себя ответственность отныне не допускать подобных недостатков. Мы начали менять системный подход, потому что в системе [здравоохранения] накопилось слишком много недостатков и проблем», — сказал он.

Предыстория

21 сентября стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Чустском районе Наманганской области. Позже появилась информация о госпитализации 450 детей в области, в том числе 306 — в Чустском районе. Родители заявляли, что детям стало плохо после приёма «Антиструмина» №100.

С 22 сентября Минздрав ввёл запрет на использование этих таблеток до завершения расследования.

Однако замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.

В Ташкенте в отделение токсикологии Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температуры, расстройства желудка поступили десятки детей. Родители сообщили, что дети заболели после приёма препарата йода. Врачи же заявили об отсутствии связи с лекарством. «Газета.uz» публиковала репортаж из центра.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщила Генеральная прокуратура. На заводе, где выпускается препарат, проводилась проверка.

Пресс-служба президента Узбекистана ранее сообщила, что глава государства «глубоко встревожен» ситуацией с госпитализацией детей. По поручению главы государства Наманганскую область посетила помощник президента Саида Мирзиёева.

«Газета.uz» выяснила, что Минздрав Узбекистана приобрёл 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» (йодид калия) почти на 22 млрд сумов у компании Samo без тендера. В 2022 году препарат закупался по 5500 сумов за упаковку, в этом году — по 6500 сумов. В рознице его продавали по 3000 сумов.

Мы также выяснили, что Нодир Юнусов, бывший соучредитель фармкомпании Samo, производящей таблетки «Антиструмин», находится в розыске в США. На фоне скандала с препаратом йода он вышел из состава учредителей многих связанных компаний.