По факту госпитализации сотен детей в Наманганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила помощник президента Саида Мирзиёева.

По поручению президента Шавката Мирзиёева она посетила область, где с жалобами на здоровье в больницы поступило 450 детей. В делегацию также вошли руководитель Департамента информационной политики Комил Алламжонов и глава Департамента социального развития АП Одил Абдурахманов (обе структуры входят в структуру помощника президента).





«Осмотрели больницу, чтобы увидеть ситуацию своими глазами, получили последнюю информацию о состоянии детей. Радует, что у детей хорошее настроение, все потихоньку выздоравливают, большинство вернулись домой к своим семьям. Мы также поговорили с родителями детей, понимая и разделяя их обеспокоенность», — написала она.

Саида Мирзиёева сообщила, что проведена встреча с руководителями здравоохранения, СЭС, образования, прокуратуры и других сфер по поводу сложившейся ситуации, на которой был обсуждён ход расследования.





«В настоящее время разбирательство продолжается, процесс находится под нашим личным контролем. Также прокуратурой Намангана возбуждено уголовное дело, оно передано в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан», — заявила помощник президента.

«Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 257−1 Уголовного кодекса (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями…, создавшее реальную угрозу массового заболевания или отравления людей либо повлёкшее массовое заболевание или отравление людей / наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или лишением определённого права до 5 лет или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 5 лет). Начато предварительное следствие.

Накануне сообщалось о госпитализации в Чустском районе 69 воспитанников 9 детсадов и 2 школьников. У них наблюдалось повышение температуры тела, диарея, боли в животе. Родители детей подозревали, что причиной стал приём «Антиструмина» №100 (йодид калия) в рамках общенациональной кампании по йодизации детей, стартовавшей на этой неделе. Сообщения об ухудшении здоровья детей поступают и из других регионов, в том числе из Ташкента.

Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Минздрав в пятницу запретил использование этого препарата отечественного производства по всей стране до завершения расследования.

Позже замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Это может быть ОРВИ, сказала она.