Центр безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Узбекистана (Узфармконтроль) проверяет деятельность фармацевтического предприятия Samo, которое производит препарат «Антиструмин» (йодид калия), сообщила пресс-служба учреждения.

Предприятие проверяется на соответствие нормативным документам о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности, в том числе государственным стандартам надлежащей производственной, дистрибьюторской практики, надлежащей практике хранения, требованиям в области технического регулирования при производстве, приготовлении, хранении и оптовой реализации лекарств. Кроме того, проводится проверка соответствия обязательным лицензионным требованиям и условиям.

Центр также анализирует показатели безопасности «Антиструмина» в рамках общего технического регламента о безопасности лекарственных средств.

Узфармконтроль просит «не распространять необоснованные сообщения» до тех пор, пока не будут определены причины массового проявления побочных действий, предположительно связанных с этим препаратом.

После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области (всего сообщалось о 450 детях), Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввёл запрет на использование таблеток «Антиструмин» №100 до завершения расследования. Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Однако вскоре замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.

Десятки детей в Ташкенте поступили в отделение токсикологии центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температуры, расстройства желудка. Родители сообщили, что дети заболели после приёма препарата йода. Врачи заявляют об отсутствии связи с лекарством. «Газета.uz» публиковала репортаж о ситуации.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщила ранее Генеральная прокуратура.