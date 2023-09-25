В последние дни в интернете появилось много сообщений о госпитализации детей в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Ташкенте. В социальных сетях распространяются аудио- и видеосообщения, в которых говорится, что «машины скорой помощи без остановки прибывают в больницу». Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов 24 сентября побывал в РНЦЭМП, где поговорил с родителями пациентов и врачами отделения.

Родители

Мать 9-летнего ученика 46-й школы в Янгиюльском районе Ташкентской области сообщила, что у её сына появилась сыпь после приёма препарата «Антиструмин» (йодид калия).

«Таблетку дали в школе. На следующий день у него повысилась температура, и его отпустили домой. В его классе ещё у 5−6 детей была тошнота, расстройство желудка. У него не было тошноты, только температура и сыпь. Врачи говорят, что это не из-за препарата. Сейчас мы сдали кровь, ждём результат анализа», — рассказала женщина.





По её словам, врачи называют в качестве возможной причины простуду. «Но я отвезла сына в кожно-венерологический диспансер, я сама там работаю. Там врачи говорят, что это из-за препарата, и направили сюда. Здесь (отделение токсикологии РНЦЭМП — ред.) просят идти в кожвендиспенсер», — заявила она.

Мать мальчика сообщила, что в школе не предупреждали о планируемой йодизации детей в рамках начавшейся на прошлой неделе по всей стране кампании.

«В прошлом году тоже давали, но такого не было. Кажется, тогда давали другой препарат», — сказала женщина, отметив, что сама не даёт препараты йода ребёнку.

Ещё одна женщина сообщила, что её 10-летний сын из 49-й школы в Ташкенте также принимал «Антиструмин», после чего ему стало плохо.

Пожилой мужчина Ибодулла Нодиров рассказал, что два его внука, учащихся в 4-м и 5-м классах школы в Сергелийском районе, также принимали «Антиструмин», после чего у них была аллергическая реакция и сыпь, но они не обращались в больницу и получили лечение дома.

«Сейчас был скандал. Это центр токсикологии, но в справках детей, принимавших этот препарат, пишут диагноз ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Родители жалуются: „Если это ОРВИ, почему нас везут в токсикологию? Вы сделали капельницу, промыли желудок и пишете ОРВИ“. Врачи говорят, что у ребёнка в горле покраснение, простуда», — заявил он.

Ибодулла Нодиров также возмутился, почему в школе препарат детям дают без предупреждения родителей.

«Врачи говорят, что это местный препарат, произведённый компанией Узбекистана (Samo — ред.), он бесплатный. Но эта компания ведь не производит препарат бесплатно, из госбюджета выделяют деньги, то есть это народные деньги», — отметил он.

По оценкам мужчины, 24 сентября (по состоянию на 16:30) в отделение токсикологии прибыло около 50−60 детей.

Сотрудник службы скорой помощи, который привёз ребёнка в РНЦЭМП, рассказал, что детей везут в отделении токсикологии, потому что пациенты связывают тошноту и другие заболевания с приёмом лекарства.





«Тошнота может быть из-за ОРВИ тоже. Особенно если инфекция переходит в бактериальную форму. Даже если ребёнок простудился и потом принял препарат, то родители будут говорить, что он заболел из-за препарата… Мой пациент тоже принимал это лекарство, но я подозреваю, что него коклюш из-за характерного кашля. Я спросил у родителей, ребёнок не прививался от коклюша. Но у него температура поднялась до 40 градусов, родители сказали про препарат и было решено везти в отделение токсикологии», — сказал он.

По словам медработника, очень многие принимают йодид калия в профилактических целях и ситуации, наблюдаемой сейчас, не было.

Бахтиер Джумаев сообщил, что его дочь приняла «Антиструмин» 21 сентября, в первый день были жалобы на боли в животе, после этого два дня она чувствовала себя хорошо. Однако 24 сентября она «не могла поднять голову из-за боли в затылке», её также снова начали беспокоить боли в животе.

«В школе нас не предупреждали, что дают препарат… Врачи пока не говорят о причинах, пока диагноз неизвестен. Но ей промывают желудок», — заявил он.

Мужчина сослался на видео врача Нодирбека Исчанова, который указал, что во время применения препарата могла не учитываться его дозировка.

Днём ранее издание Qalampir.uz со ссылкой родителей сообщило, что в Ташкенте побочные действия могли наблюдаться более чем у 150 детей. 23 сентября поток машин скорой помощи с детьми был намного больше, из-за чего врачи «не всегда успевали», написало издание.

«Два моих сына ходят в 599-й садик. Им дали препарат от Министерства здравоохранения. Один из них был в тяжёлом состоянии, привезли в 16-ю горбольницу», — рассказал изданию мужчина.

Женщина сообщила, что у её дочери, которая посещает детский сад, 21 сентября повысилась температура, начались боли в животе, рвота и расстройство желудка. По её словам, один из результатов анализов показал, что состояние ребёнка хорошее, в другой справке указано «побочное действие лекарства».

Источник: Qalampir.uz



Она отметила, что ребёнок родился на 31-й неделе, из-за чего по рекомендации невропатологом прививки были отсрочены на более поздний срок. При этом в детском саду её не предупреждали, что дают препарат дочери, из-за чего она не могла понять причины повышения температуры и узнала о возможных причинах после публикаций об этом в интернете.

По словам ещё одной женщины, врачи сказали, что отравление может быть из-за еды, хотя, как она отмечает, дети после прихода со школы отказались от еды из-за боли в животе после приёма таблетки.

Другой мужчина сообщил, что в 232-й школе, где учится его ребёнок, который также почувствовал недомогание после приёма «Антиструмина», за два дня «выявили более 100 таких случаев».

Опрошенные родители также сообщили, что их не предупреждали о приёме детьми препарата.

Программа йодизации

Постановлением президента Узбекистана от 10 ноября 2020 года (ПП-4887) предусмотрено бесплатное обеспечение:

микронутриентными порошками — детей в возрасте 6−23 месяцев, в целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;

витамином «А» — детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;

специальными препаратами профилактики гельминтоза — детей в возрасте 2−10 лет;

препаратами йода — беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте 3−15 лет;

препаратами железа и фолиевой кислоты — женщин фертильного возраста до 35 лет.

Приказом министра здравоохранения с 1 июля 2022 года было предусмотрено выделение из республиканского бюджета 6,7 млрд сумов на бесплатное обеспечение препаратами йода беременных женщин и кормящих матерей, а также детей, в 2023 году — 15,3 млрд сумов.

Родители сообщают, что препараты йода выдавались в 2022 году и в апреле 2023 года. С 20 сентября во всех школах и детсадах стартовала новая программа йодизации — по средам детям будут выдавать таблетки йода в профилактической дозе, чтобы защитить их от йододефицита, уровень которого в Узбекистане высок. Беременным и кормящим женщинам выдавать препараты йода будут семейные врачи.

Причины обращений





Врач Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Ориф Инамов сообщил «Газете.uz», что в отделении токсикологии «ситуация нормальная, контролируемая».

«От этого лекарства не бывает интоксикации. Йодид калия участвует в нашем метаболизме, в обмене веществ, как сахар. [Если дозировка большая], то он выводится с мочой. У нас на лечении в отделении токсикологии было 26 детей с расстройствами стула, температурой, сейчас осталось 18. Препарат дали 6,5 миллиона детей, сейчас обращаются 0,01%», — рассказал он.

Врач отметил, что дозировка для детей должна составлять около 100 мкг (на упаковке препарата написано 1000 мкг). «Даже если дозировка будет больше, токсического эффекта нет. Как витамины, БАДы. Лишнее выйдет с мочой», — заявил он.

По его словам, пациентам в основном ставит диагноз ОРВИ. Он не стал объяснить причину промывания желудка и раскрывать результаты анализов крови.

«[Из-за сообщений в интернете о препарате] пошёл ажиотаж. Если бы этого не было, то с лёгким недомоганием никто бы в больницу не обращался. Все пациенты направляются домой, тяжёлых больных нет вообще, жертв нет», — подчеркнул врач.

Заведующий отделением токсикологии центра Неъмат Эшбоев в беседе с Qalampir.uz отметил рост обращений в больницу. По его словам, в первый день обратились 50−60 детей, 90% полиучили амбулаторное лечение, «нет причин для госпитализации».

«Остальных направили домой с назначениями. Доставляют с подозрением на различные лекарства, но при проверке мы видим, что у большинства детей выявляется острая респираторная вирусная инфекция или острая кишечная инфекция. Анализы показывают, что в основном пациенты отравились едой. Либо происходит расстройство желудка в состоянии анемии или иммунодефицита», — заявил он.

Эшбоев утверждает, что у 90−95% детей не подтверждается отравление йодидом калия, однако окончательное заключение должна дать республиканская рабочая комиссия.

Резкий рост обращений в РНЦЭМП специалист объяснил тем, что ранее пациенты с ОРВИ или кишечной инфекцией обращались в разные больницы, но из-за сообщений в интернете об «Антиструмине» начали направляться в отделение токсикологии.

Другая версия — передозировка

Источник: rmj.ru.



Врач Нодирбек Исчанов в своём YouTube-канале (3,68 миллиона подписчиков) сообщил, что одна таблетка «Антиструмина» содержит 0,001 грамма йодида калия, что равно 1000 микрограммам, а это в 10 раз выше суточной нормы йода, утверждённой Всемирной организацией здравоохранения (она же указана на сайте программы йодизации Узбекистана «Ёркин миллат»). Стоит отметить, что в украинской версии препарата указаны аналогичные нормы.

Скриншот видео.



По его мнению, в письме Министерства здравоохранения указана неверная дозировка:

для детей от 3 до 7 лет — по ½ таблетке в неделю в течение года;

для детей от 8 до 15 лет — по 1 таблетке в неделю в течение года;

для беременных женщин — по ½ таблетке два раза в неделю в течение беременности.

По его мнению, 500/1000 микрограмм в сутки — это «ударная» доза для детей. Он указал, что перед распространением препарата необходимо было проверить состояние здоровья детей и установить наличие противопоказаний.

Исчанов считает, что в случае передозировки может наблюдаться рвота, расстройство желудка, слабость, температура и другие побочные эффекты (часть из них указана в инструкции к препарату).

Кроме того, в инструкции указано применение препарата взрослыми и детьми старше 12 лет, а также противопоказан в данной дозировке в период беременности и кормления грудью.

После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввёл запрет на использование отечественного препарата «Антиструмин» №100 до завершения расследования. Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Позже замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что это может быть ОРВИ.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщала Генеральная прокуратура.