Министерство здравоохранения Узбекистана 22 сентября приняло решение о срочном прекращении использования отечественного препарата «Антиструмин» №100 (йодид калия) в таблетках 1 мг (0.001 г). Письмо об этом, подписанное заместителем министра здравоохранения Эльмирой Баситхановой, опубликовал журналист Илёс Сафаров.

Документ направлен Минздраву Каракалпакстана, управлениям здравоохранения областей и Ташкента, компании по закупке лекарств «Узмедимпекс» и производителю препарата — компании Samo.

Фото: t.me/haqiqatdaIlyos.

Запрет будет действовать до получения результатов лабораторных исследований.

Решение принято после отравления накануне 71 ребёнка, включая 69 воспитанников 9 детсадов и 2 школьников, в Чустском районе Наманганской области.

Причиной отравления указано применение именно этого препарата. Ранее официальные органы заявляли, что отравление имеет неизвестное происхождение.

С этой недели по всему Узбекистану была запущена еженедельная программа йодизации детей.