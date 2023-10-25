Азиз Ботирович Воитов освобождён от должности министра сельского хозяйства Узбекистана, сообщил источник «Газеты.uz» в правительстве. Об этом также сообщило Общенациональное движение «Юксалиш».

Во вторник теперь уже бывший министр был в Кашкадарьинской области, где с визитом находится президент Шавкат Мирзиёев.

Азиз Воитов занимал пост министра с конца августа 2022 года, до этого с марта 2020 года работал первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли при Сардоре Умурзакове, который на тот момент был вице-премьером — главой МИВТ.

После того, как Умурзаков был уволен с поста руководителя Администрации президента, многие руководители, с которыми он работал, начали покидать посты. В их числе — Суннатилла Бекенов, Фуркат Рахимов, Олимхон Рустамов, Ойбек Хамраев и другие.

В социальных сетях появились сообщения о том, что должность министра сельского хозяйства займёт хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, который в 2016—2018 годах был министром сельского и водного хозяйства. Областная администрация опровергла эти сообщения и сообщила, что Мирзаев продолжает работу хокимом.