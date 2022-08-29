Депутаты Олий Мажлиса на очередном пленарном заседании 29 августа одобрили кандидатуру Азиза Ботировича Воитова на должность министра сельского хозяйства Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

С марта 2020 года он работал первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

Азиз Воитов (1980 г. р.) окончил Ташкентский финансовый институт по специальности «Налоги и налогообложение» (2001) и Высшую бизнес-школу при Академии государственного управления при президенте по специальности «Бизнес управление» (2010).

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности специалиста Межбанковского расчетного центра Национального банка ВЭД (НБУ). В 2004—2017 годах работал на разных должностях в структуре главного управления Национального банка Узбекистана. С декабря 2017 года возглавлял «Узпромстройбанк».

Напомним, пост министра сельского хозяйства оставался вакантным с того момента, как Жамшида Ходжаева, возглавлявшего министерство с 2019 года, депутаты одобрили в качестве вице-премьера — министра инвестиций и внешней торговли.