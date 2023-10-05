Бывший заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Олимхон Бакиевич Рустамов назначен заместителем хокима Кашкадарьинской области — начальником управления инвестиций, промышленности и торговли области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Олимхон Рустамов был заместителем главы МИПТ с января 2021 года. О его освобождении от должности в связи с переходом на другую работу стало известно в конце сентября. Ранее — с марта 2020 года — был заместителем министра экономического развития и сокращения бедности, а сентября 2019 года — первым заместителем министра. В разные годы работал заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината, зампредседателя «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам и заместителем председателя Счётной палаты.

Олимхон Рустамов (1966 г. р.) — выпускник Ташкентского института народного хозяйства, МГУ имени Ломоносова и Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.