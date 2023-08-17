Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев упразднил должности и секретариаты помощников руководителя Администрации президента (АП) в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Кроме того, упразднён сектор по координации деятельности секретариатов помощников руководителя АП в регионах.

Эти должности появились в конце ноября за счёт сокращения действующих штатных единиц народных приёмных. Новшество объяснялось необходимостью «установления прямых связей с регионами и принятия оперативных мер с учётом ситуации на местах».

Напомним, президент ранее упразднил должность руководителя Администрации президента и его заместителей, а экс-глава АП Сардор Умурзаков назначен советником президента по особым поручениям. Суннатилла Бекенов также уволен с поста помощника руководителя Администрации президента, Фуркат Рахимов освобождён от должности заведующего сектором по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений Администрации исполнительного аппарата АП.