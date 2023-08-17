Суннатилла Хусанович Бекенов освобождён от должности помощника руководителя Администрации президента Узбекистана, сообщило УзА.

Он начал работать на этом посту с июля 2022 года. О новом назначении не сообщается.

Суннатилла Бекенов (1971 года рождения) окончил Национальный университет Узбекистана и Банковско-финансовую академию. В разные годы занимал руководящие посты в Министерстве финансов, был министром экономики, работал первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям, директором Агентства по управлению государственными активами.