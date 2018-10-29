Президент Узбекистана освободил Зойира Мирзаева от должности заместителя премьер-министра — руководителя правительственного комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В подписанном 29 октября распоряжении президента говорится об усилении ответственности руководителей органов государственной власти всех уровней за недопущение и искоренение любых форм и проявлений принудительного труда.

Причиной отставки Зойира Мирзаева указаны серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых.

В распоряжении президент поручил генеральному прокурору провести проверку нарушений законодательства в сельскохозяйственной сфере.

Премьер-министру Абдулле Арипову и руководителям органов государственной власти на местах и хозяйственного управления даны поручения по реализации комплекса мер по искоренению всех форм и любых проявлений принудительного труда.

«Обеспечение в нашей стране верховенства закона, надежной защиты прав и свобод граждан является одним из приоритетных направлений государственной политики, проводимой президентом Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В выходные в социальных сетях распространилась фотография, на которой шестеро мужчин стоят, опустив головы, в арыке по колено в воде. Позже появился другой снимок, где также шестеро мужчин стоят в ряд, держа в руках крупные камни. Оба снимка были сделаны в Ташкентской области. Ряд СМИ сообщил, что в это время в регионе находился Зойир Мирзаев.





Генеральная прокуратура Узбекистана в понедельник заявила, что начала проверку инцидентов и привлечет виновных к ответственности «вне зависимости от их должности и статуса».

Зойир Мирзаев стал вице-премьером в декабре 2016 года, войдя в состав правительства, сформированного премьер-министром Абдуллой Ариповым. Этот пост до февраля 2018 года он совмещал с должностью министра сельского и водного хозяйства, пока Минсельводхоз не был разделен на два отдельных министерства. Ранее, с 2010 года, он работал хокимом Самаркандской области.