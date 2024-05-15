Президент Узбекистана 13 мая подписал постановление о развитии деятельности зоны свободной торговли «Международный торговый центр Термез».

На территории центра предпринимателям, зарегистрированным в Узбекистане, разрешается принимать на работу граждан Афганистанf, иностранных граждан и лиц без гражданства на основании трудовых договоров без получения подтверждения на право осуществления трудовой деятельности.

Гражданам Афганистана и Пакистана предоставляется право на аренду, а также, в порядке исключения, приобретение на праве собственности торговых магазинов, зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг и производства. При этом право на земельный участок подлежит государственной регистрации на основе права аренды.

Кроме того, на территории центра в порядке исключения, наряду с узбекским сумом, разрешается принятие таких видов валют, как доллары США, российский рубль, евро и юань в качестве средства оплаты в оптовой и розничной торговле. При этом принятая наличная иностранная валюта должна зачисляться на счета юридических лиц, работающих в центре, посредством филиалов коммерческих банков, организованных на территории самого центра.

Кроме того, в создаваемой на территории центра медицинской клинике будут оказывать медицинские услуги гражданам Афганистана. Больным же, страдающим тяжёлыми заболеваниями, лечение которых невозможно в этой клинике, будет выдаваться направление на получение медицинских въездных виз для лечения в расположенных на территории Узбекистана государственных и негосударственных медицинских учреждениях.

Граждане Узбекистана, иностранные граждане, а также лица без гражданства допускаются на территорию центра на основании документов, удостоверяющих личность, после проведения проверки на контрольно-пропускных пунктах. Им предоставляется возможность пользования всеми услугами, организованными на территории центра.

Документом внедряется порядок въезда (выезда) иностранных граждан и лиц без гражданства через специальный коридор с прохождением пограничного и таможенного контроля без оформления въездной визы в Узбекистан, а также пребывания на территории центра не более 15 дней.

Оформление въездной визы требуется для посещения Узбекистана иностранными гражданами и лицами без гражданства, приобретшими торговые магазины, здания и сооружения, предназначенные для оказания услуг и производства, а также прибывающими в целях работы по договору, обучения в образовательных учреждениях, работы в филиалах банков, торговой деятельности и планирующими пребывание в стране на срок более 15 дней.