Сардор Уктамович Умурзаков освобождён от должности руководителя Администрации президента (АП). Это предусмотрено указом главы государства Шавката Мирзиёева, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Сардор Умурзаков назначен на должность советника президента по особым поручениям.

Он занимал должность главы АП с июля 2022 года, а до этого был заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли.

Как мы сообщали ранее, Суннатилла Бекенов также уволен с поста помощника руководителя Администрации президента.

Кроме того, Фуркат Жалолович Рахимов освобождён от должности заведующего сектором по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений Администрации исполнительного аппарата АП. На этом посту он находился с 1 ноября 2022 года. Ранее он работал заместителем министра инвестиций и внешней торговли, а также заведующим секретариата Кабинета министров.