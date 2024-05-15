Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая принял заместителя генерального секретаря ООН — главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова, сообщила пресс-служба главы государства.

Владимир Воронков прибыл в страну для участия в первом заседании Регионального экспертного совета по вопросам реабилитации и реинтеграции вернувшихся лиц.

Стороны рассмотрели вопросы развития взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и другими транснациональными вызовами и угрозами.

Владимир Воронков выразил признательность узбекской стороне за реализацию инициативы о запуске Регионального экспертного совета. Были отмечены успешные итоги первого заседания этого механизма в Ташкенте.

Заместитель генсека ООН также дал высокую оценку усилиям Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с использованием потенциала и возможностей института махалли, говорится в сообщении.

Было отмечено подписание обновлённой «дорожной карты» между Узбекистаном и Контртеррористическим управлением ООН на 2024−2025 годы, предусматривающей новые направления взаимодействия.

Стороны уделили внимание вопросам проведения совместных мероприятий, направленных в том числе на ограждение молодёжи от деструктивного влияния идей экстремизма и терроризма, расширение сотрудничества в сфере подготовки кадров и организации стажировок для молодых специалистов в институтах ООН.

Состоялся обмен мнениями по проблематике Афганистана. Подчёркнута важность усиления международного внимания к ситуации в этой стране, продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу.