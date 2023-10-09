Депутаты Европейского парламента 3 октября обсудили большой отчёт по Узбекистану, подготовленный Комитетом по иностранным делам Европарламента.

В июле 2022 года Узбекистан и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. Оно заменит действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве от 1996 года и, как ожидают стороны, выведет сотрудничество на новый уровень. Чтобы документ вступил в силу, требуется его одобрение Европарламентом.

В отчёте отмечается, что правительство Узбекистана стремится сбалансировать экономический рост с защитой окружающей среды. Актуальными остаются экологические проблемы — деградация земель, засоление почвы, снижение качества воды и водная эрозия.

Евросоюз выделил 76 млн евро на первые четыре года (2021−2024 годы) своей многолетней программы (2021−2027) для Узбекистана, а также 7 млн евро на поддержку организаций по защите прав человека и гражданского общества.

Центральная Азия сталкивается с одним из самых серьёзных дефицитов воды в мире, что существенно влияет на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе, говорится в отчёте. Лишь немногим более половины населения Узбекистана имеет доступ к чистой питьевой воде, причём водная безопасность в сельской местности намного ниже, чем в городах. 90% водных ресурсов в Узбекистане потребляется сельским хозяйством, в частности, в связи с интенсивным выращиванием хлопка. Поток воды в реках Сырдарья и Амударья, которые обеспечивают большую часть водоснабжения Узбекистана, как ожидается, сократится на 15% к 2050 году.

В отчёте упоминаются события в Каракалпакстане в июле 2022 года, в которых погибли минимум 21 человек и более 270 получили ранения. «Задержанные сообщили о пытках и жестоком обращении во время подавления демонстрации», основной фигурант — адвокат Даулетмурат Тажимуратов приговорён к 16 годам лишения свободы, говорится в отчёте.

Правительство Узбекистана заявляет, что в стране действуют более 10 тысяч организаций гражданского общества. Однако группы по защите гражданских прав указывают, что большинство этих организаций на самом деле являются неправительственными организациями, созданными правительством, отметили в комитете.

В отчёте говорится, что экономические и политические реформы, предпринятые под руководством президента Шавката Мирзиёева, позволили постепенно улучшить ситуацию в стране, но «необходимо приложить дополнительные усилия», в частности, в части объявленного пересмотра Уголовного кодекса и разработки проекта нового Кодекса о негосударственных некоммерческих организациях (разрабатывается с 2019 года).

Узбекистан классифицируется как «несвободная» страна в рейтинге свободы за 2023 год и рейтинге свободы интернета за 2022 год, которые составляются организацией Freedom House. Страна занимает 137-е место из 180 в мировом рейтинге свободы прессы организации «Репортёры без границ» за 2023 год. Узбекистан также находится на 126-м месте из 180 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2022 год.

Комитет Европарламента также отметил прошедшие в 2023 году выборы президента и референдум по Конституции, заявив, что в них отсутствовал подлинный политический плюрализм и конкуренция.

В отчёте говорится о «поступающих сообщениях о серьёзной ситуации с правами человека, включая случаи пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство наказаний, произвольных арестов или задержаний, арестов и тюремного заключения политических задержанных».

Перечисляются проблемы, связанные с независимостью судебной власти, коррупцией и ограничением свободы собраний, свободы СМИ, в том числе в интернете, а также рост тюремных заключений журналистов и блогеров.

В отчёте приводятся и другие факты про Узбекистан.

Рекомендации

Комитет Европарламента принял к сведению амбициозные реформы, запланированные в рамках стратегии развития Нового Узбекистана, целью которой является достижение реальных изменений в стране в плане социально-экономического развития, качественного госуправления, укрепления независимости судебной системы и уважения прав человека и основных свобод.

В отчёте приветствуются меры, направленные на совершенствование антикоррупционной системы, и власти призывается к продолжению усилий в этом направлении, принимая во внимание выводы второго международного антикоррупционного форума, состоявшегося в Ташкенте.

Комитет рекомендует включить в программу реформ гарантии свободы религии и свободы прессы, включая доступ к свободным и открытым СМИ и интернету; подчёркивая, что конституционная реформа — это возможность укрепить верховенство закона и обеспечить реформам прочную правовую основу.

Комитет принял к сведению результаты конституционного референдума, который состоялся 30 апреля и утвердил новую Конституцию.

Он призвал правительство следовать принципам демократии и верховенства закона и подчеркнул, что «процесс демократизации Узбекистана должен быть ускорен».

Правительству рекомендовано принять к сведению наблюдения и выводы миссий БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. Речь идёт о пересмотре законодательных и административных требований, регулирующих регистрацию политических партий, чётком разделении между государством и партиями, а также введении эффективных санкций за злоупотребление административным ресурсом.

Комитет призвал Узбекистан продолжить реформирование избирательной правовой базы, «чтобы обеспечить участие всех демократических кандидатов в будущих выборах и создать по-настоящему плюралистическую политическую среду».

Комитет по международной торговле призвал Комитет по иностранным делам включить следующие предложения в резолюцию:

призыв к правительству сделать данные о детском труде более прозрачными для всех заинтересованных сторон и разрешить регистрацию негосударственных некоммерческих организацией, занимающихся вопросами принудительного труда, детского труда и эксплуатации;

призыв принять более широкие реформы, которые расширят возможности гражданского общества и создадут значимые институты для обеспечения прозрачности и подотчётности, а также консолидации прогресса во всех секторах хлопкового сектора;

отмечает трудности, с которыми сталкивается Узбекистан в нынешней геополитической ситуации, поскольку правительство пытается решить проблему своей экономической и торговой зависимости от России и стремится поощрять более широкое сотрудничество со своими европейскими партнёрами;

обращает внимание на риск того, что Узбекистан может помочь России обойти торговые санкции ЕС, призывает к тщательному мониторингу ситуации;

подтверждает важность членства Узбекистана во Всеобщей системе преференций GSP+, которая способствует экономическому росту и даёт весьма положительные результаты;

и другие предложения.

Дебаты

Ильхан Кючук.

После отчёта комитета состоялись дебаты. Депутат Европарламента от Болгарии (партия ДПС) Ильхан Кючук, подготовивший доклад, объяснил важность этого документа для Евросоюза.

«И я отвечу вам: это потому, что наши отношения с Центральной Азией кардинально изменились после войны в Украине, и потому, что эти отношения представляют собой важную стратегическую веху во внешней политике ЕС. Количество визитов в регион беспрецедентно и говорит само за себя… Война в Украине показала нам, что мы должны быть в состоянии защитить наши ценности и интересы и искать единомышленников, новые и независимые партнёрства для региональной интеграции, водной безопасности, цифровой безопасности, цепочек поставок, связи, важного сырья и окружающей среды — всё это являются ключевым в контексте Узбекистана и Центральной Азии», — отметил он.

По его словам, Узбекистан и Центральная Азия богаты полезными ископаемыми, необходимыми для перехода к возобновляемым источникам энергии. «Это высококвалифицированный и образованный регион с существующей инфраструктурой цепочки поставок и с относительно низким уровнем конфликтов по сравнению с другими регионами. Они также являются частью постсоветской группы стран, которые остро стремятся отделиться от России и сформировать новые и равные отношения с ЕС и своими соседями по региону», — заявил евродепутат.

Он отметил, что Узбекистан продолжает сталкиваться с серьёзными нарушениями прав человека, что становится очевидным с учётом выводов делегаций ЕС, а также оценки и отчётов международного и местного гражданского общества.

«Самый неотложный вопрос, который следует затронуть, заключается в том, что регистрация гражданского общества остаётся предвзятой и сложной, в то время как правительство Узбекистана должно усердно добиваться улучшения правовой защиты и регистрации гражданского общества и тщательно контролировать [эту ситуацию]. Это происходит не только потому, что это ключевой компонент отношений с ЕС, но и потому, что трудовые, экологические права и права человека являются предпосылками для будущих инвестиций частного сектора ЕС и цепочек поставок по всему региону в рамках законодательства ЕС о должной осмотрительности», — заявил Ильхан Кючук.

Депутат отметил, что, несмотря на эти проблемы, Узбекистан сравнительно продвинулся вперёд больше, чем большинство стран за тот же период времени.

Маргаритис Схинас.

Заместитель президента Европейской комиссии из Греции Маргаритис Схинас указал, что у него была возможность лично оценить позицию Узбекистана во время кризиса, с которым Евросоюз столкнулся в 2021 году, когда «белорусский режим использовал миграцию в качестве инструмента».

«И у меня была возможность оценить приверженность президента и правительства Узбекистана оказанию помощи Европе в момент необходимости», — сказал он.

По его словам, ЕС поддерживает заявку Узбекистана на вступление во Всемирную торговую организацию. «Мы также отмечаем, что страна заняла, как она называет, „сбалансированную, нейтральную позицию“ в отношении вторжения России в Украину, учитывая ее традиционно тесные связи с Россией», — отметил депутат.

Маргаритис Схинас указал, что Европейская комиссия тесно сотрудничала с Узбекистаном для решения «чувствительного и очень важного для нас вопроса» обхода международных санкций в отношении России. «Стране ещё предстоит пройти некоторый путь в этом отношении, чтобы иметь возможность выполнить свои международные обязательства и сдержать слово своего президента, а именно о проведении политических реформ и гарантировании свободы выражения мнений и свободы собраний», — заявил он.

Евродепутат сообщил, что представители Евросоюза поднимают эти вопросы перед Узбекистаном при каждой возможности и на всех уровнях.

«Права человека и демократия являются ключевыми элементами нашего нового соглашения и, конечно же, основой, лежащей в основе GSP+. По мере сближения с Узбекистаном мы будем укреплять наш диалог, чтобы наши партнёры выполнили свои обещания и продолжили широкий путь реформ», — сказал Схинас.

Виола фон Крамон-Таубадель.

Немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Узбекистан с его молодым, трудолюбивым населением, природными ресурсами и богатой историей «имеет всё необходимое, чтобы стать историей успеха Центральной Азии».

«Однако его народ сталкивается с трудностями, ресурсы и земля истощаются, а Китай и Россия — его автократические соседи — превратили [Узбекистан] в свою личную игровую площадку. ЕС не может решиться на расширение торговли, закрывая глаза на нарушения прав человека в Узбекистане», — отметила она.

По её словам, условия труда на хлопковых полях улучшаются, детский труд по большей части запрещён, но «впереди ещё долгий путь».

«Водные ресурсы используются неэффективно, города покрыты токсичной пылью, а страна частично превращается в пустыню. Экологическая катастрофа нависла над 35-миллионным населением Узбекистана, если эти процессы не обратить вспять», — предупредила она.

Виола фон Крамон-Таубадель считает, что расширение отношений с ЕС значительно приблизит Узбекистан к Евросоюзу. «Его народ заслуживает демократической альтернативы Китаю и России. ЕС должен более широко присутствовать в Центральной Азии, чтобы он мог сделать больше для улучшения жизни людей и защиты своей уникальной экосистемы», — отметила евродепутат.

Тьерри Мариани.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани считает, что Узбекистан действительно является важной страной для Европы, поскольку развитие его экономики, решительная борьба с радикализмом и конструктивные контакты с Афганистаном «делают его решающей страной в регионе».

«Как отмечается в докладе, существует острая необходимость продолжать углублять и интенсифицировать наши отношения с Ташкентом. Однако важно действовать как разумный актёр. Те, кто выступает за инвестиции в регион, чтобы бросить вызов Китаю или России, действуют высокомерно и слепо. Центральная Азия является образцовой зоной зарождения многополярного мира, где уместно действовать с полным уважением суверенитета и целостности узбекских институтов. В связи с этим я ещё раз сожалею, что около трети статей резолюции состоят из преподавания уроков демократии стране, независимость которой началась в 1991 году», — сказал он.

По его мнению, прогресс Узбекистана признаётся всеми серьёзными наблюдателями в регионе и заслуживает большего поощрения.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подводя итоги дебатов, отметил, что «как грек из Македонии я чувствую себя особенно чувствительным к Узбекистану, поскольку мой соотечественник Александр Великий много веков назад достиг этой страны, осуществил там множество производственных и культурных инвестиций».

«Народ Узбекистана до сих пор почитает и восхищается [Александром Македонским] как силой добра. Они до сих пор считают, что „Искандар“ — это сила добра. ЕС продолжит оставаться силой добра для Узбекистана в наше время, признавая растущую важность страны как регионального и международного партнёра. При этом мы без колебаний будем требовать от Узбекистана высоких стандартов и говорить откровенно, как это обычно делают друзья, там, где существуют недостатки», — сказал он.

4 октября Европарламент принял резолюцию по Узбекистану.