Конференция по запуску новой Многолетней индикативной программы на 2021−2027 годы Европейского союза для Узбекистана состоялась в Ташкенте 10 марта.

С видеообращением к участникам выступили заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и комиссар ЕС по международному партнёрству Ютта Урпилайнен.

Еврокомиссар, в частности, сообщила, что планирует посетить Узбекистан в июле этого года для участия в конференции по взаимосвязанности Центральной Азии и Европейского союза. Как ожидается, конференцию также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В мероприятии участвовали заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов и посол ЕС Шарлотта Адриан.

В ходе мероприятия обсуждены направления двустороннего финансово-технического сотрудничества с Европейской комиссией в рамках следующего программного цикла на 2021−2027 годы.

В рамках новой индикативной программы будет выделено 83 млн евро на 2021−2024 годы, в том числе 76 млн евро на совместно разработанные проекты и программы технического содействия и бюджетной поддержки, а также 7 млн евро на поддержку мероприятий по развитию гражданского общества и прав человека.

Сторонами были затронуты вопросы реализации проектов и мероприятий в сферах поддержки сельского хозяйства и «зелёного роста», повышения эффективности государственного управления и цифровизации в том числе судебной и транспортно-логистической систем, совершенствования инвестиционного климата, а также социально-экономического развития региона Приаралья.

Индикативная программа будет уделять основное внимание трём приоритетным направлениям, в которых имеется импульс для реформ, соответствие европейским приоритетам, включая мониторинг и реализацию обязательств в рамках GSP+:

Эффективное государственное управление и цифровая трансформация, поддерживающие реформы правительства в области демократического управления, верховенство права и улучшение качества государственных услуг (17% финансирования).

поддерживающие реформы правительства в области демократического управления, верховенство права и улучшение качества государственных услуг (17% финансирования). Инклюзивный, цифровой и «зелёный» рост, при котором основной упор делается на поддержание цифрового «зелёного» перехода, решение вопросов, связанных с изменением климата; устойчивое управление природными ресурсами (в том числе, при дефиците воды), а также продвижение благоприятной для инвестиций и учитывающей гендерные аспекты среды, которая может создать «зелёные» рабочие места, в том числе, путём усиления цифровой грамотности, применения науки и технологий в процессе рыночно-ориентированного «зелёного» перехода (40% финансирования).

при котором основной упор делается на поддержание цифрового «зелёного» перехода, решение вопросов, связанных с изменением климата; устойчивое управление природными ресурсами (в том числе, при дефиците воды), а также продвижение благоприятной для инвестиций и учитывающей гендерные аспекты среды, которая может создать «зелёные» рабочие места, в том числе, путём усиления цифровой грамотности, применения науки и технологий в процессе рыночно-ориентированного «зелёного» перехода (40% финансирования). Модернизация агропродовольственного сектора для внедрения «умных», экологичных и устойчивых подходов, которые способствуют повышению средств к существованию в сельской местности, а также повышают национальную продовольственную безопасность и качество питания (36% финансирования).

Программы в области гендерного равенства, прав человека, цифровизации, партнёрств с молодёжью и гражданским обществом (7% финансирования) разрабатываются в виде отдельных мероприятий и также имеют первостепенное значение в рамках всей индикативной программы, отмечается в материалах ЕС.