Президент Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного контроля за проводимыми реформами в социально-экономической сфере, а также активности граждан в осуществлении демократических преобразований в стране».

Согласно документу, с 1 января 2020 года ставки государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию республиканских, межобластных негосударственных некоммерческих организаций снизятся с 4-кратного размера базовой расчетной величины до 3-кратного, областных ННО — с 2-кратного размера БРВ до 1-кратного.

С этой же даты ставка госпошлины за госрегистрацию ННО, деятельность которой распространяется на территорию района (города), поселка, кишлака и аула, установлена в размере 50% от БРВ.

Документом также поручено включить в расходы республиканского бюджета Каракалпакстана, областных бюджетов областей и городского бюджета Ташкента, а также бюджетов районов и городов средства на господдержку деятельности ННО и других институтов гражданского общества в форме государственных грантов, субсидий и социального заказа.

Академия государственного управления при президенте совместно с Национальной ассоциацией негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, начиная с 2019/2020 учебного года, будет регулярно организовывать курсы переподготовки и повышения квалификации руководителей ННО на платной основе.