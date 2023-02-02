Узбекистан поднялся на 126-е место в Индексе восприятия коррупции (CPI) Transparency International. Об этом говорится в отчёте неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией по итогам 2022 года.

Узбекистан занял 126-е место с 31 баллом (из 180 позиций с максимальным баллом — 100). За год республика поднялась на 14 позиций, улучшив результаты на 3 балла — в 2021 году она заняла 140-е место. В 2020 году страна получила 146-е место, в 2019 году -153-е место, в 2018 году — 158-е, в 2017 году — 157-е место, а в 2016 году — 156-е.

В странах СНГ лучший результат показала Молдова (91-е место, 39 баллов), Беларусь потеряла 2 балла и 9 позиций за год (91-е место, 39 баллов). Казахстан (101-е место, 36 баллов), Украина (116-е место, 33 балла), Россия (137-е место, 28 баллов), Кыргызстан (140-е место, 27 баллов), Таджикистан (150-е место, 24 балла), Азербайджан (157-е место, 23 балла) и Туркменистан (167-е место, 19 баллов) относятся к отстающим.

Узбекистан стабильно улучшает позиции в индексе, набрав 14 баллов с 2013 года. В последние годы страна уделяла приоритетное внимание предотвращению коррупции, создала Агентства по противодействию коррупции и платформу обязательных онлайн-госзакупок, чтобы повысить прозрачность.

«Несмотря на эти важные меры, Узбекистан остаётся авторитарным государством, в котором активисты и гражданское общество сталкиваются с преследованиями, допросами и увольнениями. Пока страна не откроет пространство для деятельности гражданского общества, она не сможет полностью решить свои проблемы с коррупцией», — отмечается в докладе.





Глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов отметил, что Узбекистан улучшил свои позиции в рейтинге, но результат мог быть ещё лучше.

«То, что фиксируется такой рост, безусловно, является положительным результатом работы, проводимой в направлении борьбы с коррупцией в нашей стране… В то же время, чтобы улучшить свои позиции в этом рейтинге и искоренить коррупцию в обществе в целом, нам необходимо ускорить работу по устранению таких зол, как лоббирование, монополии и конфликты интересов, кумовство, незаконное обогащение, злоупотребления властью и фаворитизма», — отметил он.

Первое место (90 баллов) единолично заняла Дания, тогда как Финляндия и Новая Зеландия (по 87 баллов) опустились на второе место. Следом идут Норвегия, Сингапур и Швеция (85). Худшие показатели у Сомали, Сирии и Южного Судана.

Согласно индексу, большая часть мира по-прежнему не в состоянии бороться с коррупцией: 95% стран практически не добились прогресса с 2017 года.

Авторы исследования со ссылкой на Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) отмечают, что «мир продолжает становиться менее спокойным местом». По их мнению, существует чёткая связь между этим насилием и коррупцией: страны с самыми низкими показателями по этому индексу также имеют очень низкие показатели по CPI. Коррумпированные правительства не в состоянии защитить людей, а общественное недовольство с большей вероятностью перерастёт в насилие, следует из отчёта.

Председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио также подчеркнула, что «коррупция сделала наш мир более опасным местом».

«Поскольку правительствам коллективно не удалось добиться прогресса в борьбе с ним, они подпитывают нынешний рост насилия и конфликтов — и повсюду подвергают опасности людей. Единственный выход для государств — проделать тяжёлую работу, искоренить коррупцию на всех уровнях, чтобы правительства работали на всех людей, а не только на избранных», — отметила он.

Transparency International — неправительственная международная организация по исследованию и борьбе с коррупцией. По шкале от 0 до 100 баллов, где 0 — это высокий уровень коррупции, а 100 — её отсутствие.