Узбекистан занял 60-е место из 70 в рейтинге свободы интернета неправительственной правозащитной организации Freedom House. Отчёт составлен на основе данных, полученных с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года. Он также включает некоторые сведения после 31 мая.

Рейтинг составляется с учётом трёх факторов: препятствия к интернет-доступу, ограничения контента и нарушение прав пользователей. Чем ниже балл в рейтинге, тем строже считается регулирование интернета в стране.

Пятёрка государств с самым свободным интернетом выглядит так: Исландия (95 баллов), Эстония (93), Коста-Рика (88), Канада (87), Тайвань (79) и Великобритания (79). На последнем месте восьмой год подряд находится Китай (10 баллов).

Узбекистан с 27 баллами из 100 (в прошлом году — 28 баллов) вошёл в число стран с «несвободным интернетом». В рейтинге страна расположилась между Беларусью и Эфиопией. Интернет в Узбекистане, по мнению экспертов, менее свободный, чем в ОАЭ, Судане, Венесуэле и Бахрейне.

Скриншот с сайта Freedom House.

Как отмечает организация, свобода интернета в Узбекистане ухудшилась, поскольку власти блокировали популярные социальные сети и мессенджеры за нарушение требований по локализации данных интернет-ресурсов, введённые согласно поправкам в закон о персональных данных от апреля 2021 года.

«Кроме того, правительство стремилось контролировать повестку в СМИ о вторжении российских военных в Украину, предупреждая журналистов касательно освещения. Правительство продолжало приговаривать к многолетним тюремным заключениям блогеров, активистов и критиков правительства… Суды впервые ввели в действие поправки в Уголовный кодекс от марта 2021 года, запрещающие оскорбление президента», — говорится в обзоре.

При этом Freedom House отмечает снижение цен на интернет по отношению к доходам населения.

«Хотя реформы после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году привели к улучшению в некоторых аспектах, Узбекистан остаётся авторитарным государством с незначительными признаками демократизации. Ни одна оппозиционная партия не действует легально. Законодательная и судебная власть фактически служат инструментами исполнительной власти, которая инициирует реформы указами, а СМИ по-прежнему строго контролируются властями. Сообщения о пытках и других видах жестокого обращения продолжают поступать, хотя получившие широкую огласку случаи жестокого обращения привели к увольнениям и судебному преследованию некоторых должностных лиц, а масштабы мелкой коррупции значительно сократились», — пишут авторы отчёта.

Доступ к интернету

Уровень проникновения интернета в Узбекистане продолжает расти, отмечает Freedom House. Согласно индексу интернета 2022 года организации Economist Intelligence Unit (Великобритания), доступ к интернету имеют примерно 93,6% домохозяйств (в 2020 году — 80%). Проникновение фиксированного интернета оценивается в 20%, при этом уровень проникновения мобильной связи составляет 99,8%.

Скорость интернет-соединения остаётся на относительно низком уровне, но улучшается, отмечается в докладе. Абоненты жалуются на низкое качество связи и частые отключения. По данным Speedtest, по состоянию на май 2022 года средняя скорость загрузки фиксированного широкополосного доступа составляла 40,2 Мбит/с (в сентябре — 43,01 Мбит/с — 89-е место в мире), а мобильного широкополосного доступа — 11,20 Мбит/с (15,75 Мбит/с — 114-е место в мире).

Стоимость интернета

Стоимость доступа к интернету по отношению к доходам домохозяйств в Узбекистане продолжает снижаться, отмечает далее Freedom House. Однако сохраняются значительные географические и гендерные различия.

В ноябре 2019 года правительство начало обязывать потребителей платить сбор за регистрацию международных кодов идентификации мобильного оборудования (IMEI) своих мобильных устройств, введя «ещё одну плату» за выход в интернет. В декабре 2020 года процедуру регистрации IMEI изменили, обязав розничных продавцов взять на себя ответственность за регистрацию устройств.

Уровень проникновения интернета значительно ниже за пределами Ташкента. В столице самый высокий уровень проникновения интернета и широкополосного оптоволоконного подключения (FTTB), что значительно выше, чем в 12 административных областях страны и Каракалпакстане. Кроме того, инфраструктура ИКТ зависит от стабильного электроснабжения, которого нет в некоторых сельских районах.

Контроль в интернете

Правительство продолжает осуществлять «значительный контроль над инфраструктурой ИКТ», указывается в докладе.

В июле 2021 года «Узкомназорат» ограничил доступ к Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat за нарушение закона о персональных данных. 3 ноября 2021 года под ограничения попали Facebook , Instagram, LinkedIn, Одноклассники, Telegram и YouTube, но доступ к ним был восстановлен в тот же день.

В августе 2022 года Агентство информации и массовых коммуникаций объявило, что Twitter, «ВКонтакте» и WeChat стали доступны, и правительство ведёт переговоры с TikTok о разблокировке приложения.

Сообщается, что Signal, приложение для обмена зашифрованными сообщениями с открытым исходным кодом, было заблокировано в период с апреля по сентябрь 2021 года.

Государственный оператор «Узбектелеком» управляет международным центром пакетной коммутации, который агрегирует международный интернет-трафик в одной точке, констатирует Freedom House.

«Узектелеком» как вышестоящий интернет-провайдер (ISP) продаёт трафик интернет-провайдерам по оптовым ценам. Частным провайдерам запрещено обходить инфраструктуру «Узбектелекома» для подключения к международному интернету, а также устанавливать и обслуживать собственные спутниковые станции для интернет-соединения, отмечает организация.

Правительство планировало разрешить частным провайдерам устанавливать собственное соединение с международным интернетом в 2020 году. Эта цель к июню 2022 года не была достигнута.

В отчёте также упоминается ограничение доступа в интернет в Каракалпакстане во время и после волнений летом этого года.

«Нетехническая» цензура и самоцензура

В отчёте говорится о широко распространённой «нетехнической» цензуре и самоцензуре онлайн-контента, в том числе на самых популярных новостных сайтах.

Перечисляются случаи удаления материалов с сайтов Rost24, Kun.uz, Daryo.uz, «Газета.uz» и других.

Ситуация в мире

Freedom House отмечает, что глобальная свобода интернета снижается уже 12-й год подряд. Самое резкое падение рейтингов было зафиксировано в России, Мьянме, Судане и Ливии.

По меньшей мере в 53 странах пользователи сталкивались с юридическими последствиями за самовыражение в интернете, что часто приводило к «драконовским» тюремным срокам.

Правительства пытаются создать более контролируемые онлайн-пространства, говорится в отчёте. Рекордное количество правительств заблокировало сайты с ненасильственным политическим, социальным или религиозным содержанием. Новые законы создали дополнительную угрозу свободному потоку информации из-за централизации технической инфраструктуры и применения ошибочных правил к платформам социальных сетей и пользовательским данным, отмечает Freedom House.

Организация также отмечает, что рекордные 26 стран добились улучшения свободы в интернете. Несмотря на общий глобальный спад, организации гражданского общества во многих странах предпринимают совместные усилия по совершенствованию законодательства, повышению устойчивости СМИ и обеспечению подотчётности технологических компаний.

По мнению Freedom House, «успешные коллективные действия против отключения интернета предложили модель для дальнейшего прогресса в решении других проблем, таких как коммерческие шпионские программы».

В отчёте также говорится, что впервые за шесть лет свобода интернета в США незначительно улучшилась.