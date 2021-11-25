Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение Узбекистана временно закрыть транзит через территорию страны в Беларусь граждан ряда стран Ближнего Востока, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Хочу обратить внимание на все страны и, в частности, на Узбекистан, — сказал он журналистам 24 ноября по итогам визита в Душанбе. — Мы вместе и на двусторонней основе обсудили вопрос о ситуации в Беларуси и искусственном кризисе, [который] не является миграционным кризисом, это кризис, созданный мигрантами на границе Беларуси с Европейским союзом. Я попросил всех министров [иностранных дел] принять меры по предотвращению использования их аэропортов и территорий для потенциальных мигрантов и незаконных перемещений. В некоторых странах мы не заметили таких шагов, в других, например, в Узбекистане — да».

«Поэтому мы очень ценим этот ответ со стороны Узбекистана в быстром действии по ограничению полетов в Минск», — подчеркнул Жозеп Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, мигранты используются против европейских границ.

«Их обманывают и отправляют в никуда. Им был обещан путь в Европу, и они оказались заблудившимися в лесу в очень тяжелой гуманитарной ситуации», — заявил Жозеп Боррель. Он призвал СМИ помочь донести до людей: «Обещание бесплатного и легкого пути в Европу через Беларусь является ловушкой».

Напомним, в Беларуси у границы с Польшей в последние недели скопились несколько тысяч беженцев, которые желают перейти в Евросоюз. В ЕС считают, что это гибридная атака, спланированная и осуществленная белорусским режимом. «[Режим] эксплуатирует людей в своих политических целях, используя правоохранительные органы для отправки людей к границе и предотвращения их возвращения в нечеловеческих и ужасных зимних условиях», — говорится в заявлении Евросоюза. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает.