Узбекистан занял 137 место из 180 в новом рейтинге свободы прессы, опубликованном международной неправительственной организацией «Репортёры без границ». Страна опустилась в рейтинге сразу на четыре позиции по итогам 2022 года.

«Положение [узбекских] СМИ лишь немного улучшилось после смерти президента Ислама Каримова в 2016 году, а критика государственной власти остаётся сложной», — отмечают «Репортёры без границ».

В докладе говорится, что власти Узбекистана «в значительной степени» контролируют СМИ и ряд блогеров, тесно связанных с правительством. В стране действуют репрессивные законы о СМИ и распространены слежка, цензура и самоцензура, подчёркивают «Репортёры без границ».

Эксперты также упоминают дело блогера Отабека Сатторий и репрессии в отношении журналистов, освещавших протесты в Нукусе летом прошлого года. Сатторий в мае 2021 года признали виновным в клевете и вымогательстве и приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Сам блогер вину в суде не признал. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала выдвинутые против него обвинения «сомнительными», а решение суда «ударом по свободе слова в Узбекистане».

Ситуация со свободой прессы в целом заметно ухудшилась в странах Центральной Азии, которые показали низкие результаты. Кыргызстан опустился в рейтинге на 50 позиций — с 72 на 122 место. Это самое резкое падение среди стран региона.

Казахстан занял 134 место, потеряв 12 позиций по сравнению с прошлым годом. Таджикистан расположился на 153 месте — ситуация со свободой прессы в стране из «сложной» стала «очень тяжёлой».

Туркменистан занимает 176 место и по-прежнему входит в пятёрку худших стран индекса. «Репортёры без границ» отмечают, что цензура в Туркменистане усилилась после прихода к власти в марте 2022 года Сердара Бердымухамедова, сына Гурбангулы Бердымухамедова.

Россия в рейтинге опустилась на девять позиций и заняла 164 место. В докладе говорится, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены или заблокированы, а оставшиеся издания подвергаются военной цензуре.

Ситуация со свободой прессы в Украине, в которой сейчас действует военное положение, наоборот улучшилась — за год страна поднялась в рейтинге со 106 до 79 места. Украинские СМИ стоят «на передовой линии сопротивления распространению кремлёвской пропаганды», подчёркивают «Репортёры без границ».

Лидером рейтинга в седьмой раз подряд стала Норвегия. За ней следуют Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия.

Замыкает рейтинг Северная Корея. На предпоследнем месте (179) расположился Китай, который составители доклада называют «крупнейшей в мире тюрьмой для журналистов». Не менее 100 сотрудников китайских СМИ сегодня находятся в тюрьме в связи с их профессиональной деятельностью.

Всего из 180 стран и территорий, попавших в рейтинг, «очень тяжёлая» ситуация со свободой прессы наблюдается в 31. Ещё в 42 странах ситуация остаётся «сложной», в 55 — «проблемной», в 52 — «хорошей» или «удовлетворительной».