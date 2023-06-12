Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в понедельник, 12 июня, огласила определение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб от имени ещё 28 осуждённых по уголовному делу о событиях начала июля 2022 года в Каракалпакстане. «Газета.uz» вела прямую трансляцию с заседания суда.

Напомним, суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Даулетбая Разова 17 марта огласил приговор в отношении 39 обвиняемых по второму процессу о событиях в Нукусе. 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 остальные осуждены к 5 годам ограничения свободы.

Решением суда апелляционной инстанции (дело рассматривалось под председательством судьи Верховного суда А. Абдикаримова и судей У. Рузиева и Д. Тожибоева) наказание 5 подсудимым изменено с лишения свободы на ограничение свободы, 16 подсудимым срок сокращён, а приговор 7 подсудимым оставлен без изменений.

Замена наказания ограничением свободы

Ислам Полатов — вместо 5 лет лишения свободы — 5 лёг ограничения свободы;

Полат Есенгельдиев и Исламбек Аитмуратов — вместо 6 лет лишения свободы — 5 лёг ограничения свободы;

Ислам Сапаров и Рахимжан Жумабаев — вместо 7 лет лишения свободы — 5 лет ограничения свободы.

Они были освобождены в зале суда.

Частичное удовлетворение апелляционных жалоб

Даулеткелди Надирбаев и Айдос Есемуратов — сокращение срока заключения с 7 лет лишения свободы до 5 лет;

Заирбек Пиржанов, Куанышбай Бахиев и Руслан Баимбетов — с 7 лет лишения свободы до 6 лет;

Рустам Досымбетов и Азамат Алланазаров — с 7 лет лишения свободы до 6 лет;

Нусрет Бауетдинов — с 7,5 лет лишения свободы до 5,5 лет;

Замирбек Таджимуратов и Асылбек Омирзаков — с 8 лет лишения свободы до 7 лет;

Камал Ешжанов, Нурсултан Байлепесов и Алпамыс Жумабеков — с 6 лет лишения свободы до 5 лет;

Адилбек Сариев и Конгратбай Бекполатов — с 7 лет лишения свободы до 6 лет;

Нурсултан Дуйсенбаев — с 7,5 лет лишения свободы до 5 лет.

Апелляционные жалобы не удовлетворены

Приговор суда первой инстанции в отношении Куанышбая Бегалиева, Нуратдийина Хабипова, Дауранбека Раманова, Шарапата Аширбекова, Омирбека Курбанова, Манаса Рахманова и Оралбая Досназарова оставлен без изменений.

Фото: Верховный суд.

Определением суда имущество, в том числе недвижимость и автомобили, арестованное в целях возмещения ущерба в рамках уголовного дела, будет возвращено следующим подсудимым: Д. Надирбаев, К. Бахиев, Н. Бауетдинов, А. Жумабеков, П. Есенгельдиев, Р. Досымбетов, О. Досназаров, Р. Жумабаев и З. Таджимуратов.

Остальные части приговора суда первой инстанции оставлены без изменений.

Напомним, 5 июня суд апелляционной инстанции огласил определение по жалобам осуждённых по первому процессу в рамках этого же уголовного дела. Суд принял решение заменить заключение 8 подсудимым на ограничение свободы, 6 подсудимым срок был сокращён, срок основного фигуранта дела Даулетмурата Тажимуратова — 16 лет лишения свободы — был оставлен без изменений. Протест прокуратуры в отношении 4 человек суд отклонил. В отношении покойного Полата Шамшетова суд постановил отменить часть приговора, касающуюся назначения наказания.