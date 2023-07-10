Досрочные президентские выборы в Узбекистане, которые прошли 9 июля, были «технически хорошо подготовлены», но лишены «подлинной конкуренции». Такие выводы сделали международные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

БДИПЧ приступило к наблюдению за выборами 7 июня и завершит эту работу 18 июля. 10 июля представители миссии представили предварительные выводы. Миссия, возглавляемая Урсулой Гацек, состояла из 16 экспертов в Ташкенте и 24 долгосрочных наблюдателей в регионах. В день выборов были задействованы ещё 198 наблюдателей от 26 стран-членов ОБСЕ.

«Все зарегистрированные кандидаты имели возможность свободно агитировать, у них были равные условия производства и распространения агитационных материалов, организации мероприятий и доступа к государственному финансированию», — сказала Урсула Гацек на пресс-конференции в Ташкенте.

Тем не менее, по мнению наблюдателей, избирательная кампания «проходила вяло», а агитационные встречи «часто выглядели срежиссированными». Гацек также добавила, что кандидаты не высказывали «альтернативные политические взгляды».

«Конечно, [кампанию] было видно на билбордах, и [агитационные] материалы распространялись, но… конструктивная критика и обсуждение различных точек зрения — вот, что типично для оживлённой кампании», — сказала Гачек.

Миссия отметила, что, как и полагается по законодательству, кандидаты получили бесплатное эфирное время в государственных СМИ, хотя освещение кампании при этом было «ограниченным», а действующий президент «получил непропорционально большее освещение в новостях».

В СМИ «отсутствовали аналитические репортажи», заявили в БДИПЧ, что, в свою очередь, помешало избирателям «сделать информированный выбор».

Сам день выборов, указывают наблюдатели БДИПЧ, «протекал спокойно», но они оценили «негативно» процесс голосования на значительном количестве участков. В числе «серьёзных нарушений», которые заметила миссия, — добавление большого числа избирателей в дополнительные списки без надлежащих защитных мер, допуск к голосованию избирателей без удостоверения личности, а также доверительное голосование (от имени членов семей) и несоблюдение его тайны.

Кроме того, на некоторых участках наблюдатели отметили «признаки вброса бюллетеней» и «многочисленные случаи идентичных на вид подписей в списках избирателей».

Миссия также считает, что процессы подсчёта голосов и подведения итогов «вызывают опасения», а между количеством проголосовавших и официальными предварительными показателями явки наблюдалось «несоответствие».

Урсула Гацек не стала называть определённые цифры по явке, сказав, что наблюдателям понадобится «значительно большая выборка». «Но, похоже, было несоответствие, которое стало совершенно очевидным», — сказала она.

Глава миссии отметила, что в результате реформ в законодательной сфере в Узбекистане были учтены некоторые из предыдущих рекомендаций БДИПЧ, хотя ключевые для демократического процесса рекомендации «всё ещё не нашли отражения в законодательстве».

Урсула Гацек уточнила, что рекомендации БДИПЧ «не являются обязательными», и их выполнение зависит от государства-участника ОБСЕ, которое приглашает наблюдателей, и само выбирает, какие из них «наиболее полезны».

«Мы никому не даём план или точную дорожную карту. Мы просто посылаем сигнал по общему направлению», — сказала глава миссии.

Полную версию отчёта с предварительными выводами миссии БДИПЧ ОБСЕ можно прочитать здесь.

Отметим, что утром этого же дня представители руководства Центральной избирательной комиссии Узбекистана, отвечая на вопросы журналистки «Америка овози» о значительных расхождениях в оценке выборов, БДИПЧ и ЦИК, заявили, что рекомендации БДИПЧ, которые Узбекистан считает приемлемыми, постепенно вносятся в законодательство. При этом отмечалось, что «у Узбекистана свои особенности законодательной системы, своя политическая культура и своя правовая культура».

Миссия наблюдателей от СНГ, в свою очередь, заявила, что «выборы прошли на альтернативной основе, были прозрачными, открытыми, справедливыми и соответствовали принципам проведения демократических выборов».