Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов посоветовал журналистам «не углубляться» в тему о препарате йода «Антиструмин» производства компании Samo. Об этом он заявил на встрече с ними в здании министерства после 20:00 во вторник (пресс-служба Минздрава не пригласила «Газету.uz» на эту встречу).

Издание «Дарё», опубликовавшее информацию об этом, через некоторое время удалило публикацию, а затем восстановило её — после редактирования. Из новости пропала цитата «по мере возможности не интересуйтесь этой темой». Информацию о встрече «Газете.uz» подтвердили и другие журналисты.

Ранее мы писали о том, что Минздрав закупил без тендера 3,55 миллиона упаковок препарата «Антиструмин» №100 (йодид калия) у Samo на сумму почти 22 млрд сумов. В 2022 году препарат был закуплен по цене 5500 сумов, а в этом году — 6500 сумов. При этом в рознице его продавали за 3000 сумов, что подтвердили в аптеках.

Представители Минздрава на встрече с журналистами рассказали, что объявление о планах закупить препарат йода на сайте Минздрава разместил рабочий орган тендера — компания O’zmedimpeks.

«Несмотря на то, что мы можем приобрести йодид калия напрямую (через прямой договор), мы объявили конкурс. Чтобы купить по самой низкой цене, мы разместили объявление на сайте на узбекском и русском языках. На основании этого объявления принять участие может любой участник, даже если он иностранец. После анонса к нам обычно поступали предложения. Но после этого объявления к нам поступило только предложение от ООО „Samo“. Только от одного человека», — процитировало «Дарё» представителя министерства Шарофа Хамроева.

Амрилло Иноятов. Фото: Минздрав.

Министр Амрилло Иноятов добавил, что только этот производитель мог предложить препарат такой дозировке — в объявлении была указана доза 1000 мкг.

Представитель министерства сообщил, что когда Samo предложило йодид калия за 6500 сумов, они выступили с просьбой снизить цену, но поставщик не ответил. После этого O’zmedimpeks «был вынужден» закупить препарат по этой цене. Министерство и его рабочий орган объявили победителя на своих сайтах.

«Прежде всего, мне хотелось бы одного. Есть люди, занимающиеся этой темой. [В интернете циркулируют] мелкие, пустые разговоры… Что бы ни случилось, эти люди проверят и сами дадут ответ. Не углубляйтесь слишком глубоко в эту тему. Есть организации, которые этим занимаются. Они изучают всё открыто. [Сообщения] в социальных сетях о том, что в аптеках [цена препарата] в 3 раза ниже, опубликованы неверно и провокационно», — сказал глава Минздрава.

Как пишет «Дарё», министр также сообщил, что все дети, госпитализированные в Чустском районе Наманганской области, выздоровели и отправлены домой. Он добавил, что среди детей не было тех, кто был в тяжёлом состоянии.

На днях журналистам и блогерам в Намангане мужчина, представившийся помощником министра , заявил, что в Администрации президента запретили давать интервью по этому вопросу: «Зачем копать?» — сказал он. Позже Минздрав опроверг информацию о таком запрете.

Предыстория

21 сентября стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Чустском районе Наманганской области. Позже появилась информация о госпитализации 450 детей в области, в том числе 306 — в Чустском районе. Родители заявляли, что детям стало плохо после приёма «Антиструмина» №100.

С 22 сентября Минздрав ввёл запрет на использование этих таблеток до завершения расследования.

Однако замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.

В Ташкенте в отделение токсикологии Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температуры, расстройства желудка поступили десятки детей. Родители сообщили, что дети заболели после приёма препарата йода. Врачи же заявили об отсутствии связи с лекарством. «Газета.uz» публиковала репортаж из центра.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщила Генеральная прокуратура. В понедельник стало известно, что на заводе, где выпускается препарат, началась проверка.

Пресс-служба президента ранее сообщила, что глава государства «глубоко встревожен» ситуацией, связанной с госпитализацией детей. По поручению главы государства Наманганскую область посетила помощник президента Саида Мирзиёева.