Журналисты и блогеры в Намангане поспорили с представители Министерства здравоохранения Узбекистана и местного управления здравоохранения по поводу освещения ситуации с госпитализацией сотен детей предположительно после приёма препарата «Антиструмин» №100. Видео встречи 25 сентября опубликовал YouTube-канал Ulugbek Ashur.

Журналисты выражали недовольство закрытостью Минздрава и других чиновников в текущей критичной ситуации и требовали, чтобы министр дал интервью. Мужчина, представившийся помощником министра здравоохранения Амрилло Иноятова, заявил: «Только что был звонок из Администрации президента: никаких интервью. Что вам нужно? Ваши вопросы будут развивать эту тему».

Журналисты в ответ заявили, что пришлю сюда задать вопросы министру и начальнику областного управления здравоохранения. «Что нам делать? Молчать? Ваша пресс-секретарь вчера написала в группе, что нужно хранить молчание. Когда дети болеют, нельзя хранить молчание!» — сказала журналистка программы Zamon телеканала Sevimli.

Кадр видео.

Представившийся помощником заявил, что министр здравоохранения проделывает большую работу: «Зачем копать?»

Одна из журналисток заявила, что министр и начальник управления должны перестать прятаться и ответить на вопросы. По её словам, заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова, заявившая, что у детей могла быть ОРВИ, «предоставила недостоверную информацию».

Мужчина заявил: «Я пытаюсь объяснить вам по-человечески. Только что был звонок из Администрации президента: никаких [интервью]… Сейчас просто поставим под удар министра».

Затем он сказал, что позовёт министра, но без микрофонов и камер. Журналисты заявили, что сообщат общественности об отказе министра давать интервью.

«Я расскажу вам его распорядок дня. Вчера он в два часа ночи приземлился из США, летел 13 часов. Вышел из аэропорта и поехал не домой, а напрямую в 16-ю горбольницу (РНЦЭМП в Ташкенте — ред.)», — сказал мужчина.

Феруза Атахонова (в центре).



Пресс-секретарь Наманганского областного управления здравоохранения Феруза Атахонова обратилась к журналистке по имени Райхона и заявила, что она не имеет права так обращаться.

«Если ты действительно приехала сюда, чтобы внести ясность, не нужно так кричать. Мы поговорим открыто. На это ведь требуется время. Ты вчера наговорила лишнего Эльмире Эркиновне [Баситхановой]. У тебя должна быть субординация. У нас по журналистике был предмет про этикет… Я пресс-секретарь и я даю вам информацию», — заявила она.

Журналисты вновь сказали, что хотят получить информацию от министра. Пресс-секретарь отметила, что на это требуется один-два дня. Представители СМИ попросили, чтобы об этом сказал сам министр. Феруза Атахонова заявила, что журналисты не могут ставить таких условий. В ответ ей напомнили, что она является пресс-секретарём начальника облздрава, а главой пресс-службы министра здравоохранения является Фуркат Санаев.

Журналисты и блогеры также отметили, что остались недовольны пресс-конференцией с участием замминистра здравоохранения Эльмирой Баситхановой, которая «уходила от темы».

«Газете.uz» не удалось получить комментарии в Администрации президента и Министерстве здравоохранения по данному факту.

После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области (всего сообщалось о 450 детях), Минздрав с 22 сентября ввёл запрет на использование таблеток «Антиструмин» №100 производства компании Samo до завершения расследования. Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Однако вскоре замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.

Десятки детей в Ташкенте поступили в отделение токсикологии центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температуры, расстройства желудка. Родители сообщили, что дети заболели после приёма препарата йода. Врачи же заявляют об отсутствии связи с лекарством. «Газета.uz» публиковала репортаж о ситуации.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщила Генеральная прокуратура. В понедельник старо известно, что заводе, где выпускается препарат, началась проверка.

Пресс-служба президента ранее сообщила, что глава государства «глубоко встревожен» ситуацией, связанной с госпитализацией детей. По поручению главы государства Наманганскую область посетила помощник президента Саида Мирзиёева.