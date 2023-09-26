Министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что Администрация президента не запрещала министру давать интервью по ситуации с побочными эффектами у детей, принимавших йодосодержащий препарат «Антиструмин» №100 отечественной компании Samo.

Накануне журналистам и блогерам в Намангане мужчина, представившийся помощником главы Минздрава, заявил, что министру запретили давать интервью: «Зачем копать… Поставим министра под удар», — говорит он на записи разговора.

Журналисты также выражали недовольство закрытостью Минздрава и других чиновников в текущей критичной ситуации. По их словам, пресс-секретарь областного управления здравоохранения попросила их «хранить молчание». На видео она говорит о недопустимости общения с чиновниками в требовательном тоне и соблюдения «субординации».

«Минздрав сообщает, что информация [о том, что министру запретили давать интервью], не соответствует действительности, такого поручения от Администрации президента не было», — заявила пресс-служба министерства.

«По ситуации с детьми продолжается проверка со стороны правоохранительных органов и соответствующих организаций», — отметили в Минздраве.

Там также подчеркнули, что министерство «открыто для вопросов и обращений по данной теме и готово к сотрудничеству».

В Минздраве не стали уточнять, является ли на самом деле мужчина на видео помощником министра.

На данные момент неизвестно общее количество детей, которые могли пострадать от препарата «Антиструмин».

Сообщалось только о том, что побочные эффекты наблюдались у 450 детей в Наманганской области. Родители, с которыми «Газета.uz» говорила в Ташкенте, заявили, что их не предупреждали о том, что детям будут давать препарат.

Минздрав с 22 сентября ввёл запрет на использование таблеток «Антиструмин» №100 производства компании Samo до завершения расследования. На заводе, где выпускается препарат, началась проверка.

По открытым данным портала госзакупок, за два года Минздрав закупил у Samo 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» почти на 22 млрд сумов.