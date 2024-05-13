Центральный банк Узбекистана представил обзор рынка недвижимости по итогам первого квартала 2024 года.

По данным регулятора, в большинстве регионов выросло число заключаемых сделок купли-продажи недвижимости, а в Ташкенте, наоборот, снизилось по сравнению с прошлым годом. При этом, несмотря на это снижение, динамика в столице формируется на среднесрочном уровне.





В январе-марте заключено 80,2 тысячи договоров купли-продажи, что немного ниже показателя за аналогичный период прошлого года (80,6 тысячи). В Ташкенте (-12%), Навоийской области (-19,5%) и Каракалпакстане (-12%) продолжилась тенденция снижения активности, начавшаяся в предыдущем квартале.





В 2023 году введено в эксплуатацию 67,2 тысячи квартир общей площадью 14,1 млн кв. м, что меньше показателя 2022 года (72,1 тысячи квартир на 14,6 млн кв. м). Тем не менее, растёт число объявлений о продаже нового и вторичного жилья.

Кроме того, динамика текущих строительных работ может указывать на дальнейшее расширение предложения жилья в будущем с учётом оптимизации рынка аренды и частичного снижения спекулятивного спроса.

По предварительным оценкам, спрос в секторе аренды жилья снижается. При этом запросы на ипотечное кредитование хотя и несколько снизились, но остаются на среднем уровне предыдущих лет.





Снижение активности стало постепенно отражаться в замедлении роста цен на вторичном рынке. В марте цены на «вторичку» выросли на 29,6% в сумовом выражении и на 17,7% в долларовом выражении по сравнению с мартом 2023 года. Для сравнения: по итогам декабря цены в сумах выросли на 35,1% в годовом выражении (в долларах — на 23%).

В Ташкенте темпы роста в январе-феврале остались на уровне прошлого года, однако в марте цена предложения несколько снизилась. В целом за год цена на «вторичку» в столице выросла в среднем с 10,98 млн до 15,5 млн сумов за кв. м (+41,2%).





Темпы роста первичного рынка остаются высокими и ускорились в столице, Ташкентской области и Ферганской долине. В годовом выражении цены на новое жильё выросли на 39% в сумах и на 26,2% в долларах. Стимулирование спроса на новостройки может оказать повышательное давление на цены.

Для сравнения: по итогам декабря на первичном рынке стоимость жилья в годовом выражении подорожала на 39,6% и 26,9% в сумах и долларах, соответственно.

Аренда





В первом квартале цены на аренду жилья по республике формируются на низком и стабильном уровне, отмечает ЦБ. Однако текущие цены были скорректированы по сравнению с прошлым годом из-за «оттока эффекта низкой базы, наблюдавшегося в начале прошлого года» (за счёт .

В Ташкенте ценовое давление продолжает снижаться из-за уменьшения спроса наряду с увеличением предложения. Цены предложения домов в аренду в Узбекистан выросли на 11,7% в сумах (1,4% в долларах). Стоимость аренды в столице осталась неизменной в сумах и снизилась более чем на 9% в долларах.

Цена земли





В первом квартале цены на земельные участки росли в той же динамике, что и в предыдущие кварталы. В годовом выражении стоимость 100 квадратных метров (1 сотки) земли выросла на 37,5% (в долларах — на 24,9%) и достигла 364 млн сумов (по итогам 2023 года было 362 млн сумо).