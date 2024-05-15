В Ургенче (Хорезмская область) парень 2007 года рождения упал с пятого этажа жилого дома на автомобиль. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

На записи с камеры наблюдения видно, как человек падает на переднюю часть автомобиля Captiva. К нему подбегают прохожие, осматривают его, и один из них начинает звонить.

Органы прокуратуры начали доследственную проверку происшествия. Причины инцидента уточняются.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.





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