Центр управления проектами цифрового правительства объявил о проведении опроса с целью создания дополнительных удобств для лиц с инвалидностью на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz).

Принять участие в опросе можно по ссылке. Среди вопросов — частота пользования госуслугами, использование современных устройств, удобство регистрации, возможные неудобства при использовании ЕПИГУ и другие.

В среду «Газета.uz» опубликовала колонку Дильмурада Юсупова о мониторинге доступности государственных услуг для людей с инвалидностью. В ней, в частности, говорится о необходимости тщательного мониторинга цифровой доступности ресурса для лиц с разными формами инвалидности.