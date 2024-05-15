С 15 мая в Ташкенте приостанавливается деятельность отделений по продаже транспортных карт АТТО, сообщила компания.

Купить карты АТТО, пополнить счёт и приобрести тарифы теперь можно будет в почтовых отделениях UzPost.

Пассажиры также могут пользоваться мобильным приложением АТТО, где можно открыть виртуальную карту — она выполняет все функции транспортной карты (Google Play, AppStore).

Отметим, что терминалы ATTO для оплаты через транспортные или банковские (бесконтактные) карты на сегодняшний день имеются не только в Ташкенте, но и в Самарканде, Ургенче, Карши, Андижане, Коканде, Зарафшане, Янгиюле, Нукусе, Бухаре и Намангане. Однако оплата через мобильные приложения с применением QR-кода доступна не во всех городах.