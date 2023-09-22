Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев глубоко встревожен происшествием, связанным со здоровьем детей, в Чустском районе Наманганской области, и желает им скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Глава государства регулярно получает доклад о ситуации. Хокиму области и ответственным лицам даны поручения взять ситуацию под особый контроль, выявить причины и внести соответствующие предложения», — отметил он.

«Газета.uz» писала, что накануне в районе с признаками отравления были госпитализированы более 70 воспитанников 9 детсадов и 2 школ. Предполагаемая причина — приём йодосодержащего препарата «Антиструмин» отечественного производства. С пятницы использование препарата запрещено до получения результатов расследования.

С этой недели по всему Узбекистану была запущена еженедельная программа йодизации детей.