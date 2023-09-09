Министерство энергетики Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства о дополнительных мерах по внедрению рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере.

Документом планируется повысить цены на газ и электричество для юридических лиц с 1 октября.

Электричество

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения останется без изменений — на уровне 295 сумов.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для потребителей I и II групп — Навоийский горно-металлургического комбината, Алмалыкский ГМК, Узбекский металлургический комбинат и их структурные предприятия, бюджетные организация, а также насосные станции — увеличится с 450 до 1000 сумов (в 2,2 раза), а для остальных юридических лиц (компаний) — с 450 до 900 сумов (в 2 раза).

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф также остаётся без изменений — 147,5 сума.

Природный газ

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, также не меняется — 380 сумов.

При отсутствии счётчиков кубометр газа, отпускаемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (не меняется), на отопление — с 380 сумов (не меняется).

Стоимость одного кубометра газа для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК, Узметкомбината и бюджетных организаций увеличится с 660 до 1800 сумов (в 2,7 раза). Для остальных юридических лиц цена вырастет с 660 до 1500 сумов (в 2,3 раза).

Тариф на сжиженный газ для населения не меняется — 1120 сумов.

Попытка либерализации энергорынка

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Либерализация же цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывалась.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщал, что президент поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годах.

В мае 2022 года власти сообщали, что в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

85% из 4 миллионов абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров в месяц. При этом на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля 2022 года, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляет, но позже отложило принятие решения об этом.

В конце прошлого года президент назвал необходимым ввод рыночных цен на энергоресурсы с поддержкой уязвимых слоёв населения.

В феврале заместитель главы ЦБ Бехзод Хамраев сообщал, что либерализация цен на электричество и газ ожидается в мае. В конце марта замглавы Минэкономфина Дилшод Султанов заявил, что в 2023 году не планируется повышать тарифы на энергоресурсы, но этот вопрос обсуждается.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. Миллиарды долларов субсидий, выделяемых энергетическим компаниям на поддержку нерыночных цен, в большей степени поощряют богатых, подчёркивал он.

Более того, из-за низких тарифов энергетические компании терпят многомиллиардные убытки.