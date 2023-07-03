Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 30 июня подписал постановление о продлении срока начала обязательной маркировки газированной и негазированной воды и напитков.

Изначально маркировку планировалось начать в октябре 2022 года, потом её отложили до 1 июля 2023 года, а теперь — до 1 марта 2024 года.

Маркировка в системе Asl Belgisi, а также меры по её контролю будут вводиться поэтапно в 2023−2024 годах. При реализации проекта будет учтён опыт прошлогоднего пилотного проекта.

Требование маркировки вступит в силу как для местных производителей, так и для импортёров:

для первой группы (газированной и негазированной воды, напитков, а также неферментированных подслащённых фруктовых и овощных соков, кроме виноградного) — с 1 марта 2024 года;

для второй группы (воды и напитков в металлической таре) — с 1 августа 2024 года (не изменилось).

Введение цифровой маркировки товаров было анонсировано в декабре 2018 года. В 2019 году стал известен оператор системы — CRPT Turon, принадлежавший холдингу USM Алишера Усманова и «Ростеху» (ранее ему доверили эту же функцию в России). Сейчас учредителем является Digital Holding (100%), который принадлежит Агентству по управлению госактивами (49%), Digital Invest (46,1%) и Вадиму Киму (4,9%).

Летом 2021 года производители воды и напитков призвали приостановить пилотный проект по маркировке, поскольку, по их мнению, она экономически нецелесообразна. В компании CRPT Turon, которая занимается маркировкой, их опасения назвали «мифом».

С 15 апреля 2022 года началась обязательная маркировка бытовой техники. Один код стоит 68 сумов (без НДС), сообщал Spot.

Напомним, США ввели санкции против Digital Invest. При этом Минфин США сделал исключение и выдал бессрочную лицензию на любые сделки, включая продажу американских товаров и технологий, в пользу «МегаФона» или компании Digital Invest, если эти транзакции направлены на предоставление телекоммуникационных услуг в Таджикистане или Узбекистане.