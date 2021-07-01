С 15 июня в Узбекистане должна была стартовать цифровая маркировка воды и прохладительных напитков, которая затронет продукцию пяти производителей — Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, International Beverages Tashkent, Fruit Juice, Hydrolife Bottlers, Family Group.

По данным Spot, в начале прошлого месяца Hydrolife Bottlers, Coca-Cola, Family Group и другие написали коллективное письмо ведомствам и министерствам, в котором называют проведение пилотного проекта по маркировке невозможным. На днях обращение распространилось в социальных сетях и СМИ.

Издание перечислило основные аргументы бизнеса:

отрасль не покрывает потребительский спрос даже в межсезонье, а поскольку пилот запланирован на летний сезон, то она понесет значительные убытки уже во время процесса установки и внедрения системы цифровой маркировки на предприятиях. В летний сезон линии загружены на 100%, и остановка линий даже на короткое время невозможна;

сейчас в точках торговли нет системы для распознавания маркировки. Российский опыт показывает, что могут возникнуть трудности при унификации систем в торговле и на производстве, так как спецификация сканеров, установленных в торговых точках, должна соответствовать виду цифровой маркировки, установленной на производстве;

оборудование для пилота должно быть закуплено за счет производителей напитков, однако единоразовые затраты на оборудование для всех производителей неоправданно дороги. Более того, эти расходы не включены в бюджеты на 2021 год. Существует высокая вероятность того, что пилотный проект для индустрии напитков потерпит неудачу, и индустрия понесет неоправданные убытки даже в том случае, если стоимость оборудования будет возмещена;

нет примеров успешного внедрения цифровой маркировки для индустрии безалкогольных напитков в мире.

Как пишет Spot со ссылкой на письмо, в отношении категории воды и напитков маркировка вообще экономически нецелесообразна, так как стоимость единицы продукции низкая (в сравнении с алкогольной и табачной продукцией), а уровень контрафакта — в рамках статистической погрешности.

Производители считают, что система не поможет решить проблему существующего контрафакта, так как данная продукция не продается через официальные точки торговли. Введение маркировки повлечет за собой значительное удорожание продукта, что приведет в конечном итоге к снижению спроса и уменьшению суммы налогов, которые производители платят в бюджет, следует из письма.

Компании также указали на то, что попытки маркировать безалкогольные напитки в Саудовской Аравии и России провалились, в связи с чем предлагали приостановить пилот.

Реакция ГНК

Государственный налоговый комитет отметил, что полностью разделяет обеспокоенность производителей прохладительных напитков и воды. При этом ГНК считает, что обоснованные доводы и заключения об эффективности реализации проекта можно будет сформировать лишь после завершения пилотного проекта.

В комитете указали, что единственно правильным решением для производителей является их добровольное участие в эксперименте, в рамках которого они будут бесплатно оснащены маркировочным оборудованием, а также будет организовано обучение их персонала.

«Это в свою очередь позволит своевременно и безболезненно подготовиться к дате обязательной цифровой маркировки весной 2022 года, тем более, что дооснащение их мощностей запланировано на середину осени нынешнего года — период, когда наблюдается сезонный спад спроса на прохладительные напитки и воду», — говорится в сообщении.

ГНК привёл пример стран, первыми начавшие маркировку прохладительных напитков более 10 лет назад, что позволило им сформировать конкурентную и прозрачную бизнес-среду. Например, опыт Беларуси (система АС БДБ с 2005 года), Аргентины (система TRAFIP с 2011 года), Бразилии (система SICOBE с 2008 года), Армении (система Vero code с 2013 года) и других стран.

Кроме того, успешно завершен эксперимент по маркировке упакованной воды в России, в связи с чем принято решение обязательной маркировки минеральной воды с 1 декабря 2021 года, а для всех остальных видов бутилированной воды — с 1 марта 2022 года, отметили в комитете.

«Отдельную уверенность в эффективности реализации проекта в республике придает тот факт, что Узбекистан первой из стран СНГ смог обеспечить запуск маркировки пивной продукции. Учитывая, что тара используемая при выпуске пива и прохладительных напитков идентична (ПЭТ-бутылки, жестяные банки), технологические решения по маркировке прохладительных напитков полностью готовы к внедрению», — говорится в сообщении.

ГНК также уточнило, что обращение производителей датировалось 4 июня и на сегодняшний день, после проведения переговоров и предоставления разъяснений по всем преимуществам участия в эксперименте, с крупными производителями (в том числе указанными в обращении) подписаны договоры на участие в пилотном проекте.

Государственный налоговый комитет призвал всех производителей прохладительных напитков и воды «не тратить время и силы на старания очернить эффективность проводимых реформ в налоговом администрировании», а совместно с налоговыми органами приступить к поэтапной и досрочной подготовке к процессу маркирования.