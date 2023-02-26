США, Евросоюз и другие страны к годовщине начала войны России против Украины 24 февраля расширили санкции против РФ.

В частности, Министерство торговли Соединённых Штатов ужесточило экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, введены против «МегаФона» и технопарка «Сколково».

«Мегафон» изучает возможность оспорить санкции Минторга США, а также ЕС, который ввёл аналогичные санкции. «Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от Министерства торговли США. Мы рассматриваем возможности оспаривания данного решения», — сказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что с учётом категории ограничений, в которую попал «Мегафон», оператор не видит никаких прямых последствий для своих абонентов и клиентов, поскольку компания не занимаемся экспортными продажами. «Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется», — заявили в компании, отметив, что новый документ запрещает поставку оператору товаров двойного назначения.

За несколько дней до введения санкций, 22 февраля, Forbes сообщил, что «Мегафон» продал собственному владельцу — USM Telecom (цифровое подразделение холдинговой компании USM Алишера Усманова) — 50% в ООО Digital Invest — компании, которая управляет Digital Holding, созданным в феврале 2021 года USM Telecom, «МегаФоном» и властями Узбекистана. В СП (доля Digital Invest составляет 51%, Агентства по управлению государственными активами Узбекистана — 49%) входят телеком-оператор Ucell, а также активы USM в Узбекистане — оператор системы цифровой маркировки CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Digital Holding получила ряд льгот и послаблений, включая освобождение от уплаты налога на прибыль у источника выплаты по доходам в виде дивидендов при выплате дивидендов и распределении прибыли. Кроме того, госорганам разрешили заключать с ним соглашения без тендеров.

«МегаФон» также становился партнёром проекта по созданию системы экомониторинга в Ташкенте. Компания Digital Holding также подписывала меморандум сотрудничестве с «МегаФоном» и IT-Med для реализации стратегии «Электронное здравоохранение-2025».

Под американские санкции также попали следующие российские банки:

Московский кредитный банк; банк «Уралсиб»; МТС-банк; банк «Зенит» и связанные с ним компании; Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк); СДМ-банк; Ланта-Банк; новосибирский банк «Левобережный»; банк «Санкт-Петербург»; приморский банк «Приморье»; Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).

Среди юрлиц, включённых в список, фигурируют специализирующиеся на информационной безопасности IT-компании («Инфорус», «Российские наукоёмкие технологии» и др.), исследовательские центры и НИИ, предприятия, связанные с аэрокосмической отраслью («Алабуга-Волокно», «НИИ Графит» и др.), и несколько иностранных организаций из Сингапура, с Мальты, Кипра и другие.

Как пишет «Тинькофф-журнал», среди прочих мер американскому бизнесу запретили ввозить в Россию и Беларусь электронику и бытовую технику дороже определённого лимита. Например, для смартфонов, посудомоечных машин и микроволновок потолок составляет 300 долларов, для пылесосов — 100 долларов, а для холодильников и кондиционеров — 750 долларов. В американском правительстве считают их товарами двойного назначения, которые могут быть использованы для нужд вооружённых сил.

Также практически заблокирован экспорт в США российского алюминия и товаров из него. Для этого Белый дом издал отдельное распоряжение, которое вводит заградительную пошлину в 200% на такие поставки.

Персональные санкции объявил Госдепартамент США. В список включили глав 48 регионов России и 9 министров. Больше 1000 военных попали под визовые ограничения.

Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица. Ограничения направлены на металлургический и горнодобывающий комплексы. «Сегодняшние действия вместе с дополнительными мерами, принятыми Государственным департаментом, Министерством торговли и Офисом торгового представителя США в координации с союзниками и партнёрами по G7, ещё больше изолируют Россию от международной экономики и препятствуют возможности России получить капитал, материалы, технологии и поддержку», — говорится в заявлении министерства.

Санкции ЕС

Основной целью новых санкций Евросоюза стала торговля товарами, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе. Ограничения введены на экспорт в Россию электроники и спецтехники, в том числе погрузчиков и кранов.

Прекращаются поставки запчастей и деталей для грузовых машин и реактивных двигателей. Под запрет попали продажи снегоходов, электрогенераторов, насосов, оборудования для металлообработки, а также компасы, бинокли и радары европейского производства.

Ещё ряд запретов наложен на торговлю в обратном направлении: из России в Европу запрещены поставки синтетического каучука, асфальта, битума и технического углерода.

Финансовый блок санкций затронул три крупные российские кредитные организации: «Альфа-банк», «Росбанк» и Тинькофф Банк. Их активы в ЕС будут заморожены, а доступ к европейскому долговому рынку — закрыт.

Под санкции подпали также Российская национальная перестраховочная компания и Фонд национального благосостояния.

Помимо этого, Евросоюз решил приостановить лицензию телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, запретить предоставлять россиянам мощности для хранения газа (за исключением части мощностей по сжижению природного газа), ввести экспортные ограничения против 96 организаций, «оказывающих прямую поддержку» военно-промышленному комплексу России.

Кроме 34 организаций под новыми санкциями Евросоюза оказались 87 граждан, включая 20 заместителей министров. Их активы также будут заблокированы, а въезд в Евросоюз — запрещен.

Десятый пакет санкций ЕС оценивается в 11,4 млрд евро. То есть на такую сумму должен уменьшиться экспорт из Европы в Россию. Предыдущие девять пакетов составляли в сумме 32,5 млрд евро.

Санкции ввели также Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Канада.