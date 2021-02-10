«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие — Digital Holding. В созданное СП войдет Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan, сообщили в пресс-службе Ucell.

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding 100 млн долларов инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в СП «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, Агентства по управлению государственными активами — 49%. Финализация сделки произойдет в течение 2021 года.

«Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности и хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров», — говорится в заявлении.

«Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и „ЮэСэМ Телекома“, строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и „ИКС Холдинга“, поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока», — сказал генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

«С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения. Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов», — подчеркнул советник премьер-министра Узбекистан Олимжон Умаров.

«ЮэСэМ Телеком» — цифровое подразделение холдинговой компании USM Алишера Усманова. Контролирует 100% телеком-оператора МегаФон и ИТ-группы «ИКС Холдинг». Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» — USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

МегаФон — национальный российский телеком-оператор. МегаФон работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.

«ИКС Холдинг» — российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов, — YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Приоритетные направления деятельности «ИКС Холдинга» — цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. Холдинг — крупнейший поставщик IT для операторов связи и входит в топ-3 крупнейших IT-разработчиков России.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создан для реализации проектов в цифровой экономике. ЦРПТ является совместным проектом USM (50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России.

CRPT Turon определен оператором системы маркировки в Узбекистане, которая создана в формате государственно-частного партнерства.

Ucell — узбекский оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G. С 5 декабря 2018 года ООО «COSCOM» (торговая марка «Ucell») — на 100% государственная компания. На февраль 2020 года покрытие в населённых пунктах составляет 97,6% (GSM); 72,9% (UMTS); 60,8% (LTE).

В октябре прошлого года сообщалось о планах трансформировать мобильный оператор «с повышением операционной эффективности».